ÖZET | Beşiktaş - Erzurumspor maç sonucu: 4-0

Süper Lig'de, sırasıyla Galatasaray , Fenerbahçe ve Alanyaspor'un puan alamadığı ve " Beşiktaş da puan kaybeder mi?" sorusunun sorulduğu 13. haftada Kartal, Erzurumspor'u 4-0'la geçti ve sürprize izin vermedi. Aboubakar'ın hem 2 gol ile (59-pen., 71) hem de oyunuyla yıldızlaştığı maçta diğer goller de Nkoudou (63) ve Vida'dan (70) geldi.

Siyah Beyazlılar bu galibiyetle şampiyonluk mücadelesinde ilk 3 takımın kazanamadığı yerde, adeta 12 puanlık bir kârla haftayı kapamış oldu. Erzurumspor ise son 4 karşılaşmasını kaybetti.

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Maçtan dakikalar...

12' Erzurumspor kontratağında hızla rakip yarı alanı geçen Gomes, Mensah tarafından düşürüldü. Hakem Halil Umut Meler Mensah'a sarı kart gösterdi.

Maçta ilk 15 dakika durgun ve pozisyonsuz geçti.

Beşiktaş baskısını artırmaya başladı.

22' Nkoudou'nun ortasında, arka direkte hem Aboubakar hem de Welinton arka direkte dokunamadılar.

33' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Arvydas Novikovas'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Mitchell Donald'ın kafayla indirdiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

40' Genç kaleci Ersin'in kısa kalan topunda Gomes'in şutunu yine Ersin çıkardı.

53' Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan şutu kaleci Ersin'de kaldı.





PENALTI VE GOL!

57' Ömer Şişmanoğlu Necip Uysal'ı ceza alanı içinde sağ kanatta orta yapmak isterken düşürdü. Hakem Halil Umut Meler tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

59' Aboubakar çok şık ve sakin kullandığı penaltının ardından golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

5 DAKİKADA 2 GOL!

63' Beşiktaş Nkoudou'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Erzurumspor'un yüklendiği anlarda Sİyah Beyazlılar Mensah, Aboubakar ve Nkoudou'yla çok hızlı bir şekilde kontratağa çıktılar. Son olarak dokunan Nkoudou golü attı ve farkı 2'ye çıkardı.

2 DAKİKADA 2 GOL!

69' Ghezzal'ın sağ kanattan ortasına ön direkte harika dokunan Vida farkı 3'e çıkardı.

71' Aboubakar attı, Beşiktaş skoru 4-0 yaptı. Rıdvan Yılmaz, Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın, kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Fabien Farnolle'ün yanından ağlarla buluşuyor.

Beşiktaş - Erzurumspor 11'ler...

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar.

Erzurumspor:

Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes.



