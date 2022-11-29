(ÖZET) Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 72-81

Basketbol Süper Ligi'nde bir derbi heyecanı daha yaşandı. 27 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray Nef ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, bugün de 6. haftanın erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'in konuğu oldu. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda oynadığı mücadeleden 81-72'lik skorla galip ayrıldı.

Üst üste ikinci derbi zaferini alan Fenerbahçe Beko, ligde 8'de 8 yaparak zirvede yer aldı. İç sahada bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Beşiktaş Emlakjet ise 8. maçındaki 6. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko'da İsmet Taşdemir, 23 sayıyla maçın en skorer isim olurken Johnathan Motley 19, Şehmus Hazer 13 sayıyla oynadı. Beşiktaş'ta Burak Can Yıldızlı, 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Jordan Usher 13, Gediminas Orelik 12 sayı üretti.

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, 4 Aralık Pazar günü Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Beşiktaş ise 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak.



