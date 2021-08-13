(ÖZET) Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç sonucu: 3-0

Hasret bitti, futbol heyecanı yeniden start aldı. Süper Lig'de 64. sezonun ilk maçında çifte kupalı şampiyon Beşiktaş sahneye çıktı. Siyah-Beyazlılar sezonu Çaykur Rizespor mücadelesiyle açtı. Yaklaşık 1,5 yıl sonra taraftarına kavuşan Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

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Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller; 9. dakikada Kevin N'Koudou, 52. dakikada Atiba Hutchinson ve 90+3. dakikada Cyle Larin'den geldi.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bülent Uygun'lu Çaykur Rizespor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak ve ilk puanlarını almaya çalışacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Şık çalımlarla ceza sahasına giren Kenan Karaman, istediği vuruşu yapamadı ve top Gökhan Akkan'da kaldı.

6' Konuk ekip tehlikeli geldi. Cemali'den aldığı pas sonrası Welinton'dan rahat bir şekilde sıyrılan Alper Potuk, arka direğe pasını aktardı. Araya giren N'Sakala, tehlikeyi önledi.

GOL | 9' Beşiktaş, golü buldu. Sağ kanattan Kenan Karaman'ın çevirdiği topu ceza sahası içerisinde kontrol eden ve Selim Ay'dan sıyrılan Kevin N'Koudou, dar açıda olmasına rağmen harika bir şut çıkardı. Kaleci Gökhan'ı geçen top ağlarla buluştu.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk golü Beşiktaş'tan Kevin Nkoudou ile geldi.

11' Kenan Karaman'ın indirdiği topu kontrol eden Salih Uçan'ın ceza sahasının hemen önünden attığı şut auta çıktı.

15' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla buluşan Ronaldo Mendes'in ortasında Salih topu uzaklaştırdı.

21' Kenan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan N'Koudou'nun penaltı noktasına doğru çevirmek istediği top savunmadan sekti. Seken topu kaleci Gökhan uzaklaştırdı.

24' Sağ bekten koşu yapan ve çizgide topla buluşan Rosier, pasını Atiba'ya aktardı. Kanadalı oyuncunun tek pasına Ghezzal, ayak içi ile uzak köşeye şutunu gönderdi. Araya giren Selim Ay, topun kaleye gitmesini önledi.

33' Karşılaşmanın ilk sarı kartını Josef'e yaptığı faul nedeniyle Rizesporlu Sabo gördü.

37' Ronaldo Mendes'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Remy topu indirdi. Hırvat stoper Vida, boşta kalan topu kalecisi Ersin'le buluşturdu.

41' Rizespor'da Alper Potuk, Beşiktaş'ın sol kanadını zorluyor. Sabo'nun topuk pasında ceza sahasına giren Alper, yerden sert bir orta yaptı. Ersin Destanoğlu, top Remy'ye gelmeden topu kontrol etmeyi başardı.

45' Beşiktaş'ta Welinton, Sabo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Alper Potuk'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sabo'nun ortasında top direkt olarak auta gitti.

49' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Alper'in içeriye çevirmek istediği top savunmadan sekip kaleci Ersin'de kaldı.

GOL | 52' Beşiktaş, kaptanı ile farkı 2'ye çıkardı. N'Sakala'nın kullandığı taç atışında sol kanatta topla buluşan N'Koudou, topu sürdü ve sağ kanattan bindiren Rosier'i gördü. Savunmaya kendisini unutturan Fransız sağ bek, zor pozisyonda kontrol etti topu içeri çevirmeyi başardı. Topla buluşan Atiba, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

54' Baskıyla topu kazanan Beşiktaş'ta Kenan Karaman, ceza sahasına koşu yaptı ve şutunu attı. Savunmadan seken top Salih Uçan'ın önünde kaldı. İki kere şut denemesi yapan 26 yaşındaki orta saha, Gökhan'ı geçemedi.

57' Kenan'ın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Atiba, topuk pasıyla N'Koudou'yu görmek istedi. Rizespor savunması araya girip topu uzaklaştırdı.

66' Çaykur Rizespor'da Remy'nin Emir Dilaver, Dabo'nun yerine Yasin oyunda.

68' Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yerine Larin, Salih Uçan'ın yerine Oğuzhan Özyakup oyunda.

76' Rosier, Kenan Karaman'dan aldığı topu ceza sahasına gönderdi. Larin'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

78' Beşiktaş'ta Ghezzal ve Kenan Karaman kenara geldi. Güven Yalçın ile Gökhan Töre oyunda.

81' Çaykur Rizespor'da Ronaldo'nun yerine Mahsun, Cemali'nin yerine Alberk oyunda.

84' Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Alper Potuk'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

86' sahasının sol çaprazında topla buluşan Yasin'in dönerek vuruşunda top Welinton'dan sekip kornere gitti.

87' Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Necip Uysal oyunda.

88' Rizespor'da Baiano'nun yerine Eren Karadağ oyuna girdi.

GOL | 90+3' Skor perdesini Cyle Larin kapattı. Gökhan Töre'nin attığı şutta kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu tamamlayan Kanadalı forvet, skoru belirledi.

Zorbay Küçük son düdüğü çaldı ve 2021-2022 sezonunun ilk maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef de Souza, Ghezzal (Dk. 78 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 88 Necip Uysal), Salih Uçan (Dk. 70 Oğuzhan Özyakup), N’Koudou (Dk. 69 Larin), Kenan Karaman (Dk. 70 Güven Yalçın)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 82 Alberk Koç), Djokovic, Dabo (Dk. 66 Yasin Pehlivan), Ronaldo (Dk. 82 Mahsun Çapkan), Alper Potuk, Sabo, Remy (Dk. 66 Emir Dilaver)

GOLLER: Dk. 9 N’Koudou, Dk. 52 Atiba, Dk. 90+3 Larin (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Welinton, Güven Yalçın (Beşiktaş) - Sabo (Çaykur Rizespor)