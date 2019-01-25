ÖZET Beşiktaş-BŞB Erzurumspor maç sonucu: 1-1

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında 17. sıradaki Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve iki puan kaybetti. Siyah-Beyazlılar'da kaybedilen iki puanın yanı sıra oynan kötü futbol da taraftarı kahretti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in oyuncu değişiklikleri de taraftarları çileden çıkardı. 59. dakikada Burak'ı oyundan alan ve yerine Caner'i alıp başka orta saha yokmuş gibi Adriano'yu merkeze çeken Güneş, Maçın sonlarına doğru ise Larin'i oyuna aldı.

BEŞİKTAŞ-BŞB ERZURUMSPOR CANLI

Maçtan dakikalar:

Karşılaşma, konuk ekip Erzurumspor'un santrası ile başladı.

Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle Erzurumspor yarı alanında baskıya başladı.

3.dakikada topla buluşan Adem Ljajic, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti, top auta gitti.

8.dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı! Quaresma'nın pasında hareketlenen Ljajic, topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı, deneyimli futbolcunun şutu kaleciden sekti ve Ljajic'in önünde kaldı. Ljajic'in şutu üstten auta gitti.

Beşiktaş zaman geçtikçe baskısını artırmaya başladı.

23.dakikada Ljajic'in şık pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Gökhan Gönül'ün içeriye çevirdiği topa hiçbir Beşiktaşlı futbolcu dokunamadı.

25.dakikada ufak bir sakatlık geçiren yeni transfer İsimat-Mirin, tedavisinin ardından sahaya geri döndü.

32.dakikada Quaresma, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Sehic güçlükle topu kornere gönderdi.

38.dakikada Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sarı kart gördü ve haftaya oynanacak olan Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Egemen'den müthiş müdahale!

44.dakikada Beşiktaş, seri paslarla Erzurumspor yarı sahasını geçti ve Dorukhan kaleyi cepheden gören bir yerden şutunu çekti ancak Egemen topa harika bir müdahalede bulunarak pozisyonun gol olmasını engelledi.

İlk yarı 0-0 sona erdi. Beşiktaş 45 dakika boyunca baskı yapmasına rağmen gol atabilecek pozisyona bir türlü giremedi. Siyah-Beyazlılar, tehlikeli pozisyonlar üretmesine rağmen Erzurum savunmasını ve kaleci Sehic'i geçemedi.

Beşiktaş ikinci yarıya değişiklik yaparak başladı. İlk yarıda sakatlanan Mirin, oyuna devam edemedi ve yerine Mustafa Pektemek oyuna dahil oldu. Siyah-Beyazlılarda savunmaya ise Medel geçti.

49.dakikada Erzurumspor, karşılaşmadaki en net pozisyonuna girdi. İbrahim Akdağ'ın uzaktan şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

51.dakikada Burak, ceza sahası içi sağ çaprazdan markaj altında şutunu çekti, top auta gitti.

Karius'tan önemli kurtarış!

56.dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında Rashad Muhahmed, Medel'i geçti ve ceza sahasına girdi, vuruşunda Kairus topu ayaklarıyla kornere çeldi.

59.dakikada Ljajic'in ortasında Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Sehic'ten bir dakikada iki harika kurtarış!

Necip'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Quaresma, sağ ayağının dışıyla gelişine şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi. Kornerde Dorukhan'ın uzak kale direğine doğru kafa vuruşunu yine Sehic harika kurtardı ve golü önledi.

Dorukhan kendi kalesine!

69.dakikada Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortayı Necip uzaklaştırmak isterken top Dorukhan'a çarptı ve ağlarla buluştu. Erzurumspor bu golle 1-0 öne geçti.

75.dakikada Lens ceza sahası dışından şutunu çekti, top auta gitti.

Dorukhan bu sefer doğru kaleye!

78.dakikada Beşiktaş köşe vuruşu kazandı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topu alan Ljajic'in ortasına Dorukhan mükemmel bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve skor 1-1 oldu.

Quaresma takımını yine yalnız bıraktı!

Beşiktaş'ın hırçın futbolcusu Ricardo Quaresma, 87. dakikada rakibine yapmış olduğu faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadele 1-1 sona erdi ve Beşiktaş, sahasında 2 puan daha kaybetti.

Beşiktaş - Erzurumspor 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajiç, Lens, Burak

Yedekler: Utku, Ersin, Caner, Roco, Muhayer, Oğuzhan, Atiba, Güven, Mustafa, Larin

Erzurumspor: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Rashad, Lokman, Scuk