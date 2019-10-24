(ÖZET) Beşiktaş - Braga maç sonucu: 1-2

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda geride kalan 2 maçta önce Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2, sonra da Premier Lig temsilcisi Wolverhampton’a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Arenası’nda taraftarının önünde sahasında Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti.

Siyah Beyazlılar etikili bir şekilde başladıkları maçta sonunu getiremedi ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kartal'ın Avrupa'da puan hasreti alınan bu sonuçla devam etti ve K Grubu'nda henüz puanı bulunmuyor.

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Maçtan dakikalar

Beşiktaş hızlı başladı, direğe takıldı

Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ancak Tyler Boyd'un zekice vuruşu direkten geri döndü. Sol kanattan yapılan ortada kafa vuruşu yapmak isteyen Güven Yalçın savunmaya takıldı. Ceza sahası içerisinde boşta kalan top bir anda Boyd'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun üstten aşırtma vuruşu direkten döndü.

Beşiktaş mücadeleye hızlı başladı ve atakları ile Braga savunmasını bir hayli zorladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında yine tehlikeli bir atak geliştirmeyi başardı Siyah Beyazlılar. 3 dakika önce Boyd ile topu direkten dönen Beşiktaş, bu defa Rebocho ile gole çok yaklaştı. Son anda savunma araya girdi.

Karşılaşmanın ilk sarı kartı 19. dakikada Braga takımından Sequeira'ya çıktı.

Mücadelenin 22. dakikasında Braga tehlikeli geldi. Esgaio ters kanattaki Ricardo Horta'ya güzel bir pas gönderdi. Topla buluşan Horta sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Paulinho kaleye yakın mesafeden dönerek şutunu attı fakat top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Beşiktaş rakip kaleciyi geçemedi. Elneny'nin harika pasında hareketlenen Rebocho topu düzeltip sağ ayağıyla ortaladı. Savunmanın ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleye yönelirken kaleci Matheus topu çelmeyi başardı.

Mücadelenin 30. dakikasında bir sarı kart da temsilcimiz Beşiktaş'tan Enzo Roco gördü.

Oğuzhan'ın büyük hatası golü getirdi

Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un pas hatası sonrası Braga'da Horta golü atan isim oldu ve Portekiz temsilcisi 1-0 öne geçti. Beşiktaş orta sahasında gelen top kaybı sonrası savunmayı dengesiz yakalayan Galeno karşı karşıya kaldı ve şutu attı. Kaleci Karius ilk pozisyonda başarılı olsa da seken topu önünde bulan Ricardo Horta boş kaleye vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada dakikalar 40'ı gösterdiğinde sol tarafta topla buluşan Ricardo Horta hızla rakip ceza sahasına girdi fakat uzak köşeye yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

44. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic harika bir vuruş yapmayı başardı ancak kalecinin uzanamayacağı noktaya giden top direğe çarpıp dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi ve temsilcimiz Beşiktaş soyunma odasına 1-0'lık mağlubiyetle gitti.

Mücadelenin 2. yarısı başladı. Her iki takım da maça başladıkları 11'lerle sahada yer aldı.

Braga direğe takıldı

Karşılaşmanın 2. yarısında hızlı başlayan taraf Braga oldu. 47. dakikada Braga 2. gole çok yaklaştı. Top direkten döndü. Braga atağında sol kanattan etkili bir orta geldi. Seken top uzak köşedeki Galeno'nun önünde kaldı fakat Brezilyalı genç futbolcunun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

52. dakikada Braga yine tehlikeli gelen taraf oldu. Novais'in ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı şutu kaleci Karius kornere çeldi. Alman kaleci başarılı bir maç çıkardı bu dakikaya kadar.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Braga'da Elneny'ye faul yapan Horta sarı kartı gören isim oldu.

Beşiktaş ilk oyuncu değişikliğini 61. dakikada gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın yediği golde hatası olan Oğuzhan Özyakup kenara gelirken genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz oyuna girdi. Oğuzhan oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

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Beşiktaş 2. oyuncu değişikliğini 67. dakikada gerçekleştirdi. Necip Uysal oyundan çıkan isim olurken, Umut Nayir oyuna dahil oldu. Necip de oyundan çıkarken Oğuzhan gibi taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Umut Nayir girdi ve golünü attı

71. dakikada temsilcimiz Beşiktaş oyuna sonradan giren Umut Nayir'ın golü ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Caner'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkteki Ljajic vuramadı ancak arka direğe seken topu Umut Nayir kafayı vurarak ağlara gönderdi.

Ljajic penaltıyı kaçırdı

Beşiktaş geri döndü ve 73. dakikada Siyah Beyazlı temsilcimiz Adem Ljajic'in yere düşürülmesi ile penaltı kazandı. Caner'in uzun taç atışında ceza sahasına hareketlenen Ljajic rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Topun başına geçen Ljajic penaltıyı direğe nişanladı ve Beşiktaş öne geçme şansını değerlendiremedi.

Ljajic'i faulle durduran ve penaltıya sebebiyet veren Palhinha sarı kart gördü.

Bu zorlu pozisyonların ardından Braga oyuncu değişikliklerine gitti. Andre Horta oyundan alınırken Wilson Eduardo oyuna girdi. Ceza sahasından attığı şutlarla gol arayan Novais de oyundan alındı ve yerine Uche Agbo girdi.

Karius'tan başarılı kurtarış

Karşılaşmanın 77. dakikasında Braga'nın tehlikeli atağını Karius engelledi. Rebocho ve Roco'nun arasına atılan derin pasa oyuna yeni giren Wilson Eduardo hareketlendi ve karşı karşıya kaldı ancak Alman kaleci Karius rakibinin müsait durumda yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

78. dakikada rakibini faulle durduran Ricardo Esgaio sarı kart gördü.

Arkaya atılan top gol oldu

Karşılaşmanın 80. dakikasında Braga'da Wilson Eduardo'nun golü ile Portekiz temsilcisi yeniden 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Hızlı gelişen atakta Braga rakibini eksik yakaladı. Sağ taraftan ceza sahasına yaklaşan Galeno'nun pasında Wilson Eduardo müsait durumda vuruşunu yaparak takımını yeniden öne geçirdi. Konuk ekibi bir kez daha öne geçiren golde asisti yapan isim Galeno oldu.

84. dakikada Braga son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Joao Fernandes yerine oyuna giren isim Rui Fonte oldu.

Karşılaşmada dakikalar 84'ü gösterdiğinde Beşiktaş son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Tyler Boyd yerine oyuna giren isim Erdem Seçgin oldu.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Jose Hernandez xx, Teodoro Magan xx, Raul Martinez xx

Beşiktaş: Karius xx, Rebocho xx, Roco xx, Vida xx, Necip x (Umut dk. 67 xxx), Elneny xx, Oğuzhan x (Kartal dk. 61 x), Ljajic xx, Caner x, Boyd x (Erdem dk. 84 ?), Güven xx

Yedekler: Utku, Erdoğan, Atiba, Lens

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Braga: Matheus xx, Sequeira xx, Santos xx, Andre Horta xx (Wilson Eduardo dk. 75 xxx), Novais xx (Agbo dk. 75 x), Paulinho xx (Fonte dk. 83 ?), Ricardo Horta xx, Viana xx, Esgaio xx, Palhinha xx, Galeno xxx

Yedekler: Eduardo, Diogo Viana, Wallace, Francisco

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Goller: Ricardo Horta (dk. 38), Wilson Eduardo (dk. 80) (Braga), Umut (dk. 70) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Sequeira, Esgaio, Eduardo, Agbo (Braga), Roco, Boyd (Beşiktaş)

Maçın 11'leri

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven Yalçın

Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Portekiz’in Braga takımını konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya Süper Lig’deki MKE Ankaragücü maçına göre 5 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda Braga karşısında büyük değişime gitti. MKE Ankaragücü maçında ilk 11’de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı. Avcı, son lig maçında ilk 11’de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Jeremain Lens’i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş’ta bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Enzo Roco, Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11’de şans buldu.

Saha içinde de değişiklik yaşandı

Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda saha içi dizilişinde de bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı. MKE Ankaragücü maçında savunmanın göbeğinde görev yapan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Douglas’ın yokluğunda sağ bekte görev aldı. Siyah-beyazlı ekipte stoperde ise Domagoj Vida’nın yanında Enzo Roco oynadı. Boyd orta sahanın sağında forma giyerken, orta sahanın solunda Caner Erkin ve arkasında da Rebocho takımına destek vermeye çalıştı.

Oğuzhan Özyakup sahada

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, sakatlığının ardından formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle MKE Ankaragücü maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, hafta içindeki antrenmanlarda çalışarak hazır hale geldi.

Roco ilk kez

Beşiktaş’ın Şilili savunma oyuncusu Roco, bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Sakatlığı nedeniyle 4 resmi maçta kadroda yer alamayan Roco, diğer 6 karşılaşmada ise yedek olmasına rağmen süre alamamıştı.

Boyd 3 maç sonra ilk 11’de

Siyah-beyazlı takımın ABD’li oyuncusu Boyd ise 3 maç sonra ilk 11’de şans yakaladı.

Süper Lig’de Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan Boyd, UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton karşılaşmasının yanı sıra ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü mücadelelerinde yedek soyundu.

Başkan Çebi yönetiminde ilk maç

Beşiktaş, hafta sonunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi yönetiminde ilk maçına çıktı. Çebi, babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ve kızlarıyla tribünde yer aldı.

Yedek kulübesinde genç oyuncular

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle genç oyuncular da kadroda kendisine yer bulabildi. Beşiktaş’ta 2001 doğumlu Erdoğan Kaya’nın yanı sıra 2000 doğumlu Kartal Yılmaz ile Erdem Seçgin de yedek soyundu. Braga karşısında ayrıca Utku Yuvakuran ve Umut Nayir de yedekler arasında yer aldı.

Tribünler dolmadı

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş’ın Braga ile oynadığı karşılaşmada tribünler dolmadı. Vodafone Park’ın tribünlerinde boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar izledi.