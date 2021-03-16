(ÖZET) Beşiktaş - Başakşehir maç sonucu: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ve Başakşehir Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. 17. dakikada Aboubakar şık bir golle Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. 22'de Vida güzel bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Başakşehir fırtınası esti. Turuncu Lacivertliler, 60'ta Deniz Türüç'le önce farkı 1'e indirdi, 77'de ise Giuliano maça beraberliği getirdi.

Uzatmalarda ise 102'de Cyle Larin Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi. 120 dakika bu skorla tamamlandı ve Siyah Beyazlılar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Maçtan dakikalar...

GOL VAR'DAN DÖNDÜ

6' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Welinton kafayı vurdu, top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı da havadaydı. Yapılan VAR kontrolünün ardından gol tekrardan iptal edildi.

11' Sol kanatta gelişen atakta N'Koudou'nun ceza sahası dışına çıkardığı topa gelişine vuran Dorukhan Toköz'ün şutunda, top kalenin üstünden auta çıkıyor.

ABOUBAKAR'DAN HARİKA GOL!

17' Oğuzhan Özyakup'un kaptığı topta Aboubakar sol çaprazdan ceza alanına girdi. Sağ ayağıyla vuracakmış gibi yapan yıldız oyuncu topu sola çekti, ve önünü açtı. Çapraz pozisyonda sol ayağıyla Mert'in kapadığı köşeye vuran Aboubakar harika bir gol attı.

VIDA KAFAYI VURDU GOLÜ ATTI

22' Yine sol kanattan gelen Beşiktaş, Nkoudou'nun ortasında Vida'nın vurduğu kafayla golü buldu.

30' Başakşehir'in hala şutu yok.

35' Başakşehir, Beşiktaş karşısında ilk şutunu attı. Demba Ba'nın şutu auta gitti.

VISCA DENİZ'E KIZDI

39' Başakşehir çok net bir gol fırsatı yakaladı. Visca, Deniz'den yerden pas istedi, Deniz yüksek bir top attı ve Visca bu pasın ardından Deniz Türüç'e tepki gösterdi.

45+1' Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortaladığı topta, Ndayishimiye altı pas önünde müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ama top kale direğini sıyırarak yandan auta çıkıyor.

İkinci yarı başladı.

49' Demba Ba'nın şutunda top direkten döndü!

FARK 1'E İNDİ! DENİZ TÜRÜÇ...

60' Deniz Türüç'ün golü ile Medipol Başakşehir farkı bire indiriyor. Visca'nın sağ kanattan ortasında kaleci Utku son anda müdahale etti ancak seken topu Deniz Türüç ağlara gönderdi.





MERT HARİKA ÇIKARDI

75' Sol kanattan Nkoudou'nun ortasında arka direkte Larin kafayı vurdu, Mert Günok çizginden çıkardı.

BERABERLİK GELDİ

77' Başakşehir'de Danijel Aleksic, Enzo Crivelli ve Giuliano oyuna girdi, Edin Visca, Demba Ba ve Berkay Özcan çıktı. Bu değişiklikten 30 saniye sonra gol geldi.

Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında ceza sahasında bomboş durumdaki Giuliano düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Uzatmalar başladı.

Uzatmalara giden maçlarda takımların 6. değişikliği yapma hakkı var. Şu ana kadar 4'er değişiklik yapan Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman, uzatmada 2 oyuncu daha oyuna alabilirler.

LARİN İYİ VURDU, GOLÜ ATTI!

102' Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile 3-2 öne geçiyor. Ceza alanında tam yere düşerken iyi vuran Larin, gecenin başarılı oyuncusu Mert Günok'u avladı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

İlk uzatma sonucu: Beşiktaş 3-2 Başakşehir





İki takımın ilk 11'leri:

Beşiktaş:

Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir:

Mert Günok, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba.



