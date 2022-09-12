(ÖZET) Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu: 0-1

Beşiktaş , Süper Lig 'in 6. haftasında Başakşehir'i ağırladı. Vodafone Park'ta full tribünler önünde oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakikada kazanan konuk ekip oldu. 71. dakikada Bertrand Traore'nin attığı golle maçı 1-0 kazanan Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Avrupa'daki başarılı performansını ligde de sürdüren, henüz kalesinde gol görmeyen ve namağlup unvanını koruyan Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu Lacivertliler, 13 puan ve averajla 2. sıraya yerleşti.

Yenilmezlik ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren, bu sezon ilk kez gol atamayan Valerien Ismael'li Kara Kartal ise lider girdiği haftada 13 puanda kaldı, 3. sıraya geriledi.

Süper Lig'de toplam 13 maçtır yenilmeyen Başakşehir, bu sezonki 5 maçta 13 puan toplayıp hiç gol yemedi.

Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında konuk olacağı Fatih Karagümrük karşısına çıkışını ve galibiyet serisini sürdürmek için çıkacak. Beşiktaş ise önümüzdeki hafta İstanbulspor deplasmanında kazanıp mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael, aynı dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Vodafone Park tribünleri tamamen doldu

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada Vodafone Park tribünleri tamamen doldu. Beşiktaşlı taraftarlar, hafta içi 19.00'da olmasına karşı takımlarını yalnız bırakmadı. Satışa çıkan biletlerin tamamını tüketen Siyah Beyazlılar, takımlarına destek oldu.

Josef de Souza'ya destek

Beşiktaşlı tribünler ve oyuncular, Ankaragücü maçının ardından yaşanan olaylar sonrasında 1 maç ceza alan Josef de Souza'ya destek oldu. Tribünlerde tecrübeli orta saha oyuncusunun maskesi takılırken karşılaşma öncesinde stadyumda Josef'in ismi ilk 11'in ardından anons edildi.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş tribünleri uzun süre "I love you Josef" yönünde uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Maçtan dakikalar:

11. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı kornerde Necip Uysal altıpas içinde kafayı vurdu. Başakşehir kaleye doğru yönelen topu Mahmut Tekdemir uzaklaştırdı.

18. dakikada Salih'in kullandığı kornerde ceza sahası dışında Gedson gelişine vurdu, top yandan auta gitti.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Muleka ortasını yaptı. Arka direkte N'Koudou göğsüyle kontrol ettikten sonra çaprazdan şutunu çekti. Başakehir savunması topa son anda ayak koydu.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

50. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Rosier'in ortasında Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Gedson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

67. dakikada Saiss'in uzun pasıyla sol kantta topla buluşan Redmond, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL | 71. dakikada Necip'in hatalı pası sonrasında topla buluşan Keny, pasını sağ tarafta hareketlenen Traore'ye verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Traore'nin yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Redmond, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girip penaltı noktasındaki Gedson'u gördü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan topun sahibi oldu.

88. dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael kırmızı kart gördü. Masuaku'nun faulü sonrasında itirazı nedeniyle sarı kart gören Fransız teknik adam, sarı kartın ardından hakem Halil Umut Meler'i alkışladığı için ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

BEŞİKTAŞ: Emre Bilgin - Rosier, Necip Uysal (Dk. 75 Tayyip Talha Sanuç), Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Salih Uçan, Gedson (Dk. 75 Cenk Tosun), Muleka (Dk. 57 Redmond), N'Koudou, Weghorst

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore (Dk. 81 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 69 Deniz Türüç), Mounir (Dk. 69 Serdar Gürler), Keny (Dk. 80 Okaka)

GOL: Dk. 71 Traore (Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Valerien Ismael (Teknik direktör) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Salih Uçan, Saiss, Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş) - Caiçara, Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Ndayishimiye, Duarte, Deniz Türüç, Okaka (Başakşehir)