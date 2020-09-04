(ÖZET) Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı Land Of Legends Cup’ta da heyecan sürüyor. İlk iki maçı oynanan müthiş turnuva bugün üçüncülük karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Sivasspor’a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Antalyaspor Vodafone Park’ta kozlarını paylaştı.

Yeni transferler Atakan Üner, Bernard Mensah ve genç futbolcu İlkay İşler ile skora giden Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı, turnuvayı 3. sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Beşiktaş maça hızlı başladı. Oğuzhan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan ve şutunu atan Mensah, topu üstten auta gönderdi.

Atakan Üner golle başladı

Beşiktaş, 3. dakikada 1-0 öne geçti. Oğuzhan'ın pasında savunma arkasına koşu yapan Atakan, yerden sert bir vuruş yaptı ve Ferhat'ı avladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner, Siyah Beyazlı formayla çıktığı ilk maçta golle tanıştı.

9. dakikada Beşiktaş, sol kanattan geldi. N'Sakala'nın ortası, Antalyaspor savunmasından döndü.

14. dakikada Antalyaspor yarı sahasında Amilton'u düşüren Mensah, hakemden uyarı aldı.

18. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Antalyaspor ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Hasic'in sert şutu, kaleci Fatih'den döndü.

İlk sarı kart 19. dakikada çıktı. Amilton'a sert bir müdahale yapan Welinton, sarı kart gördü.

30. dakikada sol kanattan N'Sakala'nın yaptığı ortaya Veysel Sarı ıska geçti. Hazırlıksız yakalanan Oğuzhan, net bir fırsattan yararlanamadı.

Asist Larin, gol Mensah

Beşiktaş, 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla buluşan Atakan Üner, pasını Larin'e aktardı. Kanadalı futbolcunun harika tek pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mensah, net bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

İlk devre Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Penaltı kaçtı

Antalyaspor, 54. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Fredy, Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran'ı geçemedi ve Akdeniz ekibi beraberlik fırsatından yararlanamadı.

58. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bernard Mensah'ın şutu kaleci Ferhat'ta kaldı.

66. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nuri Şahin geçti. Tecrübeli futbolcunun şutu, az farkla auta çıktı.

74. dakikada Beşiktaş, Atiba ile net bir şansı değerlendiremedi. Sol kanatta topla buluşan Lens, boş durumda bulunan Atiba ile topu buluşturdu. Antalyaspor savunmasından kolay bir şekilde sıyrılan tecrübeli oyuncu, kaleci Ferhat'la karşı karşıya kaldı, topu üstten auta gönderdi.

Beşiktaş, 84. dakikada genç futbolcu İlkay İşler ile farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta Oğuzhan'ın çevirdiği topta topu ağlara gönderen İlkay'ın golü sayısı ilk olarak geçersiz sayıldı, VAR kararının ardından onaylandı.

Kalan dakikalarda başka gol olmad ve 90 dakika Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Beşiktaş-Antalyaspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin

Antalyaspor: Ferhat, Mukairu, Veysel, Ersan, Eren, Fredy, Ufuk, Hakan, Amilton, Orgill, Jahovic



