(ÖZET) Beşiktaş-Altay maç sonucu: 1-0

Sırasıyla Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor'la berabere kalan, 38. puanla 8. sıraya gerileyen Beşiktaş , Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırladı. Son dönemde beraberliğe abone olan Kara Kartal, 8 eksikle çıktığı maçta İzmir ekibine adeta sahayı dar etti. Siyah-Beyazlılar, Kenan Karaman ve Alex Teixeira'yla bulduğu 2 gol sayılmamasına ve tam da 2 kez direğe takılmasına rağmen Domagoj Vida'nın tek golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puan hasretine son verdi.

16 haftalık galibiyet özlemini önceki hafta Göztepe derbisiyle sona erdirdikten sonra geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan düşme hattındaki Altay ise Serkan Özbalta yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 41 yapıp, Avrupa potası için iddiasını devam ettirdi. Altay ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

3' Güven Yalçın orta alanda topla buluşup, sol kanattaki büyük boşluğu gördü. Necip ceza sahasının sol çaprazına girer girmez yerden sert şutunu çekti, kaleci Lis'ten seken topu Altay savunması uzaklaştırdı.

12' Altay'ın hızlı gelişen hücumunda Thaciano orta alanda topu alır almaz, sağ kanattan rakip ceza alanına giren Kappel'i gördü. Kappel'in çaprazdan sert şutunu Ersin kornere çeldi.

16' Güven Yalçın uzaklardan şansını denedi fakat çerçeveyi bulamadı.

19' Sağ kanattan korner kullanıldı, Altay savunması kafayla topu uzaklaştırdı, ceza yayı üstünden Güven Yalçın gelişine vurdu ancak üstten dışarıya gidiyor top.

23' Kenan Karaman sol kanatta rakibinden çok şık sıyrıldı, Teixeira ile verkaç yapıp, çaprazdan bir anda kaleci Lis'le karşı karşıya kaldı. Fakat tecrübeli oyuncunun şutu etkisiz.

LİS YİNE İZİN VERMEDİ

31' Kenan Karaman aradan Teixeira'yı gördü, Brezilyalı futbolcu karşı karşıya pozisyonda Lis'i geçemedi, top kornere çıktı.

45' İlk yarının sonuna +2 ekleniyor.

45+2' Güven yine ceza sahası dışından şansını denedi ancak şutu üstten auta gitti.

İlk 45 dakika golsüz sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL GEÇERLİ DEĞİL!

54' Kerem sağ kanattan rakibini ekarte edip, arka direğe ortasını yaptı, Kenan topa dokundu ve ağları sarstı fakat Cebrail yerde. Maçın hakemi Volkan Bayarslan 'faul var' dedi, golü geçerli saymadı.

58' Ghezzal sağ kanattan korneri kullandı, ön direkte bomboş kalan Vida kafayı vurdu ancak top üstten dışarda.

GOL

64' Ghezzal yine sağ kanattan korneri kullandı, Vida bu kez dışarıya değil, içeriye vurdu, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi...

69' Ghezzal penaltı noktası üzerinden topuk pasını arkasındaki Kenan'a gönderdi, tecrübeli oyuncu çaprazdan uzak direğe doğru vurdu ancak şutu isabetsiz.

ARKA ARKAYA İKİ DİREK!

72' Ghezzal bu kez sol kanattan içeriye sert bir orta yaptı, kale dibinden Kenan dokundu top yan direkten döndü, pozisyonun devamında yay üzerinde Teixeira topla buluştu, yerden köşeye vurdu o da yine yan direği geçemedi!

74' Ghezzal sağ kanattan arka direğe yine tehlikeli kesti, Teixeira vurdu, kaleci Lis başarılı.

84' Teixeira karşı karşıya pozisyonda yine Lis'i geçemedi.

GOL İPTAL!

85' Teixeira yine savunma arkasına sarkıp Lis'le karşı karşıya kaldı, bu kez Brezilyalı ağları sarstı fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

90' Mücadelenin sonuna +4 ekleniyor.

BİR DİREK DAHA!

90+5' Kappel ceza alanında vurdu, top yan direkten döndü. Pozisyon devamında Altay bir penaltı bekledi. Uzun süren VAR kontrolü sonrasında penaltı kararı çıkmadı.

Karşılaşma sona erdi.

Beşiktaş - Altay 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Josef, Necip, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

Altay: Lis, Cebrail, Pinares, Deniz, İbrahim, Kazımcan, Kappel, Björkander, Özgür, Thaciano, Zeki









UMUT MERAŞ 5 MAÇ SONRA 11’DE

Beşiktaş’ta Rıdvan’ın yokluğunda sol bekte görev alan Umut Meraş, siyah-beyazlı forma ile 5 maç sonra 11’de şans buldu. Son olarak Çaykur Rizespor maçında 11 oynayan Meraş, sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında forma şansı bulamamıştı. Umut Meraş, son Adana Demirspor maçında ise oyuna sonradan girdi.

GÜVEN 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın, 4 maç sonra ilk 11’de şans buldu. Son olarak Gaziantep FK maçında kendisine ilk 11'de şans bulan Güven Yalçın, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında oyuna sonradan dahil olarak takımına destek verdi.

BEŞİKTAŞ’TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlılarda ayrıca Kenan Karaman da 2 maç sonra siyah-beyazlı formayı giyme şansı yakalarken; Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Rosier, Pjanic ve Mert Günok ise sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamadı.

Önemli eksikler bulunuyor

Beşiktaş'ta Altay’la oynanacak Spor Toto Süper Lig mücadelesi öncesinde önemli eksikler bulunuyor. 4 sarı kartı bulunan Michy Batshuayi cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe , İttifak Holding Konyaspor , VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş’ta Batshuayi’ye ek olarak Altay maçı öncesi beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Eksik sayısı 8’e çıkıyor

Siyah-Beyazlı ekipte Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic’in yaşadıkları sakatlık nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Ek olarak sakatlıkları süren Kevin N’Koudou ve Mert Günok da listeye eklendiğinde Kara Kartal’ın eksik sayısı 8’e çıkıyor.

Josef geri dönüyor

Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamayan Josef de Souza, Altay'a karşı forma giyebilecek. Takımın 2 bekinin de sakat olması sonrasında forma; Umut Meraş ve Kerem Kalafat’ta olacak. Orta alanda Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan gibi gençlere de görev düşecek. Güven Yalçın da hücum hattının bir parçası olacak. Kenan Karaman ve Gökhan Töre gibi isimler de hamle oyuncusu olacak.

Miralem Pjanic 5. kez...

Sezon başında Katalan devi Barcelona’dan kiralık olarak takıma kazandırılan Miralem Pjanic, sezon başında geldiği Beşiktaş’ta 5. kez sakatlanmış oldu. Boşnak futbolcu, sakatlıklar nedeniyle bugüne dek 9 maçta forma giyemedi. 22 maçta 4 asist yapabilen Pjanic, Siyah-Beyazlılar’ın beklentilerini karşılayamadı.

Son 3 maçtır yüzler gülmüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı. Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup eden Siyah-Beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor’la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor’la da 0-0 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar kazanıp ligdeki kötü gidişatı bitirme amacında.

İkili rekabette Beşiktaş üstün

Ligin 26. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Altay, 84. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 83 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı. Taraflar arasında oynanan 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Altay, Beşiktaş’a evinde 2-1 üstünlük sağladı. Altay’a 116 gol atan Beşiktaş, rakibinin 64 golüne engel olamadı.

İç sahada Beşiktaş önde

Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu. Evinde Altay’ı 27 kez mağlup eden Siyah-Beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı. İstanbul’da rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 24 gol gördü.

Altay puan peşinde

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İzmir'de 2-1 mağlup eden, ardından aylarca galibiyete hasret kalan Altay, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek kümede kalma umutlarını korumayı hedefliyor.

Tek eksik Murat Akça

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı stoper Murat Akça dışında eksik yok. Ligde Altay 22 puanla 19. sırada, Beşiktaş ise 38 puanla 8. basamakta yer alıyor. Kümede kalma barajının 5 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı İzmir ekibi, son 3 maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ı yenerek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.