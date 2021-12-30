(ÖZET) Beşiktaş - Altay maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş , Süper Lig ekibi Altay'ı Atiba'nın attığı golle 1-0 mağlup etti ve son 16 Turu'na kalmaya hak kazandı.





Maçtan önemli dakikalar

Beşiktaş-Altay maçı başladı.

15. dakikada Gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Ghezzal'ın içeriye çevirdiği ortaya Atiba kafa ile aşırttı, Oğuzhan'ın şık pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin şutunu Altay kalecisi Cihan kurtardı.

21. dakikada Beşiktaş Güven ile gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışına çıkan topa gelişine vuran Güven'in şutu direğin hemen yanından auta gitti.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atiba Hutchinson, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48'de ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thaciano tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

Altay'da sakatlanan Cebrail'in yerine Pinares oyuna dahil oldu.

Atiba hatayı affetmedi

61.dakikada Güven'in yerde kalmasıyla Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın ortasında karanbolde top Josef'in önünde kaldı. Josef'in şutunu kaleci güçlükle çelerken dönen topu Atiba tamamladı ve skoru 1-0 yaptı.

Pinares net pozisyonu kaçırdı

55. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kappel, kale çizgisine kadar indi ve yerden ortasını yaptı, Pinares'İn net pozisyona yapmış olduğu vuruş auta gitti.

70. dakikada Beşiktaş'ta Atiba ve Umut çıktı, Pjanic ve Rıdvan oyunda.

78. dakikada Güven Yalçın, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ama top dışarı çıktı.

Beşiktaş'ta 83. dakikada Oğuzhan ve Güven çıktı, Alex Teixeira ve Larin oyunda.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Siyah-Beyazlılar bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

Beşiktaş - Altay 11'ler:

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Montero, Umut Meraş, Josef, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Güven Yalçın, Batshuayi

Altay: Cihan Topaloğlu, Eric, Thiam, Cebrail Karayel, Naderi, Zeki Yıldırım, Thaciano, Ceyhun Gülselam, Kappel, Rodriguez, Rayan

Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Altay maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan şifresiz naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kaderi 2 maça bağlı

Teknik direktör Önder Karaveli, bu akşamki karşılaşmadan takımını zaferle çıkarıp ardından 5 Ocak’taki Antalyaspor karşılaşmasına moralli gitmeyi hedefliyor. Karaveli, Altay ve Antalyaspor karşılaşmalarını kazanırsa Siyah-Beyazlılar’daki görevine ikinci yarıda da devam edecek. Aksi halde Karaveli’nin yerine yeni bir hocanın getirilmesi planlanıyor.

Bilet satışları devam ediyor

Beşiktaş’ın bu akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay’ı ağırlayacağı karşılaşmanın maç biletleri, 65 TL ile 425 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkmıştı. Siyah-Beyazlı taraftarların, Vodafone Park’ta saat 21.00’de oynanacak mücadeleye fazla ilgi göstermediği ve bilet satışının 10 bin seviyesinin altında olduğu kaydedildi. Yönetim, maç saatine kadar yapılacak satışlarla 10 bin sayısını yakalamak istiyor.

Altay, kupada turu geçerek moral bulmak istiyor

Bu sezon ligde evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 12 maçta galibiyet yüzü göremeyen Altay, kupada turu geçerek moral bulmak istiyor. İzmir temsilcisi zorlu sınavı geçerek adını son 16'ya yazdırmayı hedefliyor. Altay'da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemeyecek. Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan sağ kanat Kappel ve forvet Bamba'nın durumları maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlılar kupada önceki turlarda Belediye Derincespor ve Manisa FK'yı elemişti.