ÖZET Beşiktaş-Alanyaspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş, sahasında lider Alanyaspor'u 2-0 yenerek ligde 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Maçtan dakikalar:

Müsabaka konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un vuruşu ile başladı.

4. dakikada sol kanattan gelişen atakta Georges-Kevin N'Koudou ortasını penaltı noktasına doğru göndermek istedi ancak savunma bu topu karşılamayı başardı.

7. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin'in havadan uzun pası ile sol çaprazda Georges-Kevin N'Koudou kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak yan hakem ofsayt kararı verdi.

19. dakikada Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Ceyhun Gülselam'a yapmış olduğu faul sonrası sarı kart gördü.

Alanyaspor'da 14. dakikada Papiss Cisse sol çaprazda topla buluştu ve pasını altıpas sol çaprazına hareketlenen Yacine Bammou'ya gönderdi ancak Beşiktaş savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

28. dakikada Beşiktaş'ta Lens Nskala'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

35. dakikada hılzı gelişen Alanyaspor atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve Karius ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutu yandan auta çıktı.

36. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adem Ljajic ortasını ön direğe doğru gönderdi Gelen topa yükselen Atiba Hutchinson kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

38. dakikada Siyah beyazlılar gole çok yaklaştı! Topa birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Georges-Kevin N'Koudou ara pasını ceza sahası içi sol çaprazına doğru hareketlenen Atiba Hutchinson'a gönderdi. Tecrübeli oyuncu altıpas sol çaprazında kaleciden önce topa vurmayı başardı ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından yerden dışarı gitti.

39. dakikada Victor Ruiz rakibi Anastasios Bakasetas'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına Beşiktaş, Ljajic-Diaby değişikliğiyle başladı.

49.dakikada Beşiktaş, N'Koudou'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Burak Yılmaz, penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

53. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Anastasios Bakasetas rakibi Georges-Kevin N'Koudou'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

57.dakikada Alanya'da Yacine Bammou oyundan çıktı, yerine Junior Fernándes oyunda.

58. dakikada Konuk ekip Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Efecan Karaca ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Welinton Silva kafa ile meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağ tarafına doğru indirdi. Topu kontrol eden Junior Fernandes bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak savunmada Vida son anda çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.

67. dakikada Alanyaspor takımında Ceyhun Gülselam ve Papis Cisse sarı kart gördü.

69.dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz çizgiye indi ve topu ceza sahasına yerden ortaladı. İkinci yarıda oyuna giren Diaby meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

73.dakikada Dorukhan, ikili mücadele sırasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine Brezilyalı Douglas girdi.

78. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaşıyor. Kaleci Marafona ceza sahası dışı sol çaprazında ağır hareket edince Abdoulay Diaby topu arkadaşı Georges-Kevin N'Koudou'ya kazandırdı. Georges-Kevin N'Koudou'nun boş kaleye gönderdiği top kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

79. dakikada topla birlikte ceza sahası sol çaprazına sokulan Papiss Cisse ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ancak kaleci Loris Karius üzerine gelen topu yumrukları ile çıkartmayı başardı.

85. dakikada Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği gerçekleşti. Jeremain Lens oyundan çıktı, yerine Necip Uysal oyunda.

86. dakikada Beşiktaş gole bir kez daha çok yaklaşıyor. Orta alanın sol bölümünde Atiba Hutchinson'ın ara pası ile topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou uzun bir depar yaparak sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona ayakları ile müdahale ederek gole izin vermedi.

90. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Djalma Campos havadan pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Papiss Cisse topu kontrol etmek istedi ancak savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kaleci Loris Karius'a kazandırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrılarak ligde 2. haftada oynanan Göztepe maçının ardından 3 puanla tanıştı.

Beşiktaş - Alanyaspor 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Caner, Victor Ruiz, Vida, Lens, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Burak

Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Diaby, Güven, Boyd, Necip, Muhayer, Rebocho

Alanyaspor: Marafona, Nskala, Tzavellas, Welliton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse

Yedekler: Haydar, Caulker, Kaan, Onur, Umut, Musa, Veysel, Tayfur, Campos, Fernandes

Maçtan notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ilk 11’inde büyük değişime gitti.

Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’a 1-0 yenildiği karşılaşmaya göre Alanyaspor karşısında 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş’ın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11’de görev alan oyunculardan Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alamadı. Avrupa maçında ilk 11’de şans bulan Necip Uysal, Güven Yalçın, Pedro Rebocho ve Douglas ise Alanyaspor karşısında yedek soyundu.

N’koudou ve Burak Yılmaz ilk 11’de

Siyah-beyazlı ekipte rahatsızlığı nedeniyle Wolverhampton maçının hemen öncesinde son anda kadrodan çıkarılan Georges-Kevin N’Koudou, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11’de sahaya çıktı.

Abdullah Avcı’nın son Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz da lig mücadelesinde ilk 11’deki yerini aldı.

Oğuzhan Özyakup da sahada

Beşiktaş’ın geçen hafta Trabzonspor ile yaptığı maçta ilk 11’de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı şansı yakaladı.

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson da ilk 11’de görev aldı.

Ruiz 3 maç sonra

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Victor Ruiz, 3 maç sonra formasına kavuştu.

Beşiktaş’ın Slovan Bratislava ile yaptığı maçta sakatlanan Ruiz, bu nedenden dolayı ligde Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Avrupa Ligi’nde Wolverhampton karşılaşmalarında görev alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Adem Ljajic, Domagoj, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Caner Erkin de ilk 11’de oynadı.

Diaby yedek

Wolverhampton maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Abdoulay Diaby yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş’ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Muhayer Oktay yedek soyundu.

Gökhan Gönül yok

Bu sezon kötü gidişin yanı sıra sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş’ta Gökhan Gönül, bu nedenle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Avcı, Orkan Çınar’ı ise kadroya dahil etmedi.

Maçta özel misafirler

Karşılaşmayı minik öğrenciler Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya da izledi.

Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya, 26 Eylül’deki İstanbul depreminde engelli arkadaşları Alya Revna Çelik’in dışarı çıkmasına yardımcı olmuştu.

Minik öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün davetlisi olarak Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etti.

Stat dolmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, bu sezon kötü sonuçlar alan takımlarının Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maça fazla ilgi göstermedi.

Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar olduğu görüldü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.

Galatasaray maçı öncesi küfür uyarısı

Maç öncesi taraftarların küfür etmemesi yönünde uyarılardı bulunuldu.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile evinde yapacağı karşılaşma öncesinde ceza almaması yönünde anons yapıldı.

Beşiktaşlı oyuncular sahaya "Harekete, Çocuklukta başla sağlıklı yaşa" yazılı pankartla çıktı.