Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda bulunan ve henüz puanla tanışamayan Beşiktaş , 5. hafta maçında Hollanda devi Ajax'ı Vodafone Park'ta ağırladı. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Kartal, zorlu karşılaşmada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

22'de Rachid Ghezzal'in penaltı golüyle öne geçen Kara Kartal, ikinci gol için net fırsatlar yakalasa da değerlendiremedi. İkinci yarıya Mohammed Daramy-Sebastien Haller değişikliyle başlayan Ajax, yıldız forvetinin golleriyle sonucu aldı. 54'te eşitliği getiren Haller, 69'da attığı golle skoru belirledi ve 90 dakika Hollanda ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla 5'te 0 yapan ve matematiksel olarak Avrupa'da yoluna devam etme şansı kalmayan temsilcimiz puansız son sırada yer aldı. Geçtiğimiz hafta gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın’dan takımı tribünlere getirmesini istedi. Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar ‘Sergen takımı ayağa kaldır’ yönünde uzun süre tempo tuttu.









MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Umut Meraş'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Kevin N'Koudou, rakibinden sıyrılıp yerden kale sahasına doğru ortasını yaptı. Kaleci Onana, rahat bir şekilde topu kontrol etti.

11' Beşiktaş, Fransız sağ beki Valentin Rosier ile tehlikeli geldi. Pjanic'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rosier, Daramy'den sıyrıldı ve şutunu attı. Top direğin hemen yanından giderek yan ağlarda kaldı.

12' N'Koudou savunmadan topla çıkmak isterken David Neres araya girdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup sol ayağıyla uzak direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

19' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou, çizgiye iner inmez ortasını yaptı. Larin, kale önünde topa dokunamadı.

GOL | 22' Ghezzal'in sağ kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Ajax savunması, topa elle müdahale etti. Oyunu devam ettiren Boşnak hakem Irfan Peljto, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Rachid Ghezzal, Onana'yı avladı ve temsilcimiz, Ajax karşısında öne geçti. 1-0

25' Lisandro Martinez'in ceza sahasına havalandırdığı topa hareketlenen Montero, tehlikeyi uzaklaştıramadı, top Tadic'in önüne düştü. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sırp 10 numaranın yaptığı vuruşta top Mert Günok'tan döndü.

29' Alex Teixeira'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Larin, dar açıdan şutunu attı. Ajax kalecisi Onana, topu ayaklarıyla çelmeyi başardı.

33' Sol kulvarı etkili kullanan N'Koudou, Mazraoui'den sıyrıldı ve yerden pasını verdi. Ceza sahasına koşu yapan Alex Teixeira'nın zor durumda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

38' Ajax'ın tecrübeli orta sahası Dusan Tadic'in arka direğe gönderdiği topu Neres kontrol etti. Brezilyalı kanat oyuncusu, bekletmeden topu arka direğe çıkarttı. Montero'dan seken topa sağ çaprazdan Berghuis vuruşunu yaptı. Araya giren Montero, topun kaleye gitmesini önledi.

41' Beşiktaş, ikinci gole çok yaklaştı. Kara Kartal'ın Boşnak yıldızı Pjanic, Ghezzal'den aldığı topu bekletmeden ceza sahasına gönderdi ve Larin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kanadalı, boş durumda yaptığı vuruşta Onana'yı geçemedi.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ajax, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Mohammed Daramy'nin yerine Sebastien Haller oyunda. Temsilcimiz ise ikinci yarıya aynı kadroyla başladı.

51' Ceza sahası dışının sağ çaprazında topla buluşan Steven Berghuis, sert bir şut attı. Mert, son anda falso alan topu tokatlamayı başardı.

GOL | 54' İkinci yarının başında oyuna giren Haller, Ajax'a eşitliği getirdi. Lisandro Martinez'in orta sahadan attığı harika ara pasa Nicolas Tagliafico hareketlendi. Beşiktaş savunmasının unuttuğu Arjantinli sol bek, ceza sahası içerisinde buluştuğu topu boş duruma olan Haller'e gönderdi. Yıldız forvet, boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-1

58' Ajax, ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Neres, Umut Meraş'tan şık bir çalımla kurtuldu ve ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden ve dönerek vuruşunu yapan Haller, kaleyi tutturamadı.

59' Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın yerine Can Bozdoğan oyunda.

60' Can Bozdoğan'ın pasına hareketlenen ve sol kanatta topla buluşan Larin, ceza sahasına ortasını gönderdi, Ajax savunması rahat bir şekilde topu uzaklaştırdı.

67' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

GOL | 69' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Tadic geçti. Sırp yıldızın ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Lisandro Martinez, topu arka direğe gönderdi. Boş durumda olan Haller, şutunu attı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 1-2

71' Ajax'ta Jurrien Timber, Noussair Mazraoui'nin yerine oyuna dahil oldu.

76' Ajax'ta Tagliafico'nun yerine Blind, Schuurs'un yerine Rensch oyunda.

80' Haller'le girdiği ikili müdahale sonrası sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Montero, oyuna devam edemedi. Sedyeyle kenara alınan İspanyol oyuncunun yerine Necip Uysal girdi. Ayrıca Pjanic'in yerine Salih Uçan, Mehmet Topal'ın yerine de Atiba oyunda.

85' Ajax'ta Haller, Necip Uysal'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

88' Beşiktaş'ın Kanadalı hücumcusu Cyle Larin, Klaassen'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Boşnak hakem Irfan Peljto, son düdüğü çaldı ve 90 dakika Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Beşiktaş Park

HAKEMLER: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Vida, Montero (Dk. 80 Necip Uysal), Umut Meraş, Mehmet Topal (Dk. 89 Atiba Hutchinson), Ghezzal (Dk. 67 Batshuayi), Pjanic (Dk. 80 Salih Uçan), Alex Teixeira (Dk. 59 Can Bozdoğan), N’Koudou, Larin

AJAX: Onana - Mazraoui (Dk. 72 Timber), Schuurs (Dk. 77 Rensch), Martinez, Tagliafico (Dk. 77 Blind), Gravenberch, Berghuis (Dk. 84 Taylor), Klaassen, Neres, Tadic, Daramy (Dk. 46 Haller)

GOLLER: Dk. 22 Ghezzal (P) (Beşiktaş) - Dk. 54 ve Dk. 69 Haller, (Ajax)

SARI KARTLAR: Larin (Beşiktaş) - Haller (Ajax)