(Özet) Beşiktaş-Afyonspor maç sonucu: 5-1

İlk hazırlık maçında Hollanda ekibi Helmond Sport'u Larin'in golü ile 1-0 mağlup eden Beşiktaş Antalya'daki ikinci maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta yeni transfer Mirin Helmond maçında olduğu gibi bu karşılaşmaya da 11'de başladı. Burak Yılmaz ise ilk maçta olduğu gibi bu maçta da henüz hazır olmadığı için kadroda yer almadı.

Mücadeleye Beşiktaş baskılı bir şekilde başladı ama istediği golü atamayınca Afyonspor oyunda dengeyi sağladı. İlk yarının bitmesine saniyeler kala Afjet Afyonspor'da Emre skorboard'u değitiren golü kaydetti. Bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Soyunma odasına 1. Lig ekibi skor avantajı ile gitti. 2. yarıda ise bambaşka bir Beşiktaş sahaya çıktı. İlk olarak Şenol Güneş 2. devreye oyuncu değişiklikleri ile başladı. Quaresma ile Oğuzhan Özyakup oyundan alınan isimler oldu. Yerlerine Adem Ljajic ile genç Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Değişikliklerin de etkisi ile Siyah Beyazlılar rakip kaleyi ablukaya aldı.

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48. dakikada Larin skordaki dengeyi sağalayan golü kaydetti. Bu golden 3 dakika sonra kazanılan serbest vuruşta Adem Ljajic klasını konuşturdu ve frirkten Beşiktaş'ı 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

53'te geçtiğimiz sezonun en çok tartışılan isimlerinden olan Larin bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü attı. Karşılaşmanın 79. dakikasında Beşiktaş farkı 3'e çıkarttı. Genç futbolcu Fatih Aksoy golü atan isim oldu. Skor böylece 4-1'e geldi.

Maçın skorunu belirleyen gol ise Ryan Babel'den geldi. Golün ardından maç sona erdi.

Bu gol yağmuruna Afjet Afyonspor yanıt veremeyince sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.