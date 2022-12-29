(ÖZET) Beşiktaş - Adana Demirspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 16. haftasının kapanış maçında Beşiktaş , sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ev sahibi Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.





Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan golü 14. dakikada serbest vuruştan Arthur Masuaku kaydetti.

Süper Lig'deki 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Beşiktaş, 15 maç sonunda 26 puana ulaşırken bu sezon 2. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 15 maç sonunda 27 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Younes Belhanda'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Henry Onyekuru, Welinton'dan sıyrılsa da ceza sahası içerisinde Valentin Rosier, yaptığı müdahale ile rakibine vuruş şansı vermedi.

Beşiktaş için büyük fırsat!

13. dakikada Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Wout Weghorst, topu yerden altı pasa yolladı ve arka direkte uygun pozisyondaki Kevin N'Koudou, altı pastan topu üstten dışarı yolladı.

GOL | 14. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan ve sol ayağıyla topu direkt kaleye yollayan Arthur Masuaku, Siyah-Beyazlıları öne geçirdi: 1-0.

Arthur Masuaku, Beşiktaş kariyerinin ilk golüne imza attı.

17. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan Salih Uçan ile kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşu kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

18. dakikada Cenk Tosun'un sağ kanattan ceza sahasına girerek çevirdiği topa Wout Weghorst'un vuruşu, savunmadan sekerek sağ kanada açıldı.

27. dakikada Adana Demirspor'da Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş, Welinton'dan sekerek kornere gitti.

27. dakikada Adana Demirspor'un Younes Belhanda ile kullandığı kornerde Badou Ndiaye'nin kafa vuruşunu kaleci Mert Günok çıkardı.

29. dakikada Emre Akbaba'nın pasına hareketlenen Fredrik Gulbrandsen, topu Tayyip Talha Sanuç'tan kurtararak kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kalmak istedi ama Mert, kalesini zamanında terk ederek son anda Gulbrandsen'e gol şansı vermedi.

33. dakikada Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli'nin kafayla ceza sahası içerisindeki Younes Belhanda'ya göndermek istediği topu savunma karşılarken dönen topa Fredrik Gulbrandsen'in yaptığı sert şut savunmadan sekti.

40. dakikada Beşiktaş'ta sol kanattan ceza sahası içine giren Kevin N'Koudou'nun çizgiden çevirdiği topa arka direkte Cenk Tosun'un şutu sonrası Wout Weghorst'un kafa vuruşu auta gitti.

42. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan Arthur Masuaku ile kullandığı kornerde yapılan ortayı Ertaç Özbir, yumrukla uzaklaştırırken sonrasında ceza sahası dışından Tayyip Talha Sanuç'un şutu üstten dışarı çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş'ın Arthur Masuaku ile sol kanattan kullandığı kornerde yapılan ortaya Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşu, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

45+7. dakikada Beşiktaş'ın rakip ceza sahanın hemen önünden elde ettiği serbest vuruş şansında Cenk Tosun'un şutu üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Semih Güler'in uzun pasına hareketlenen Henry Onyekuru, ceza sahası içinde Valentin Rosier'den kurtularak şutunu çekerken top auta gitti.

53. dakikada Arthur Masuaku'nun pasında sol kanatta topla buluşan Kevin N'Koudou'nun yerden ortasına ön direkte Wout Weghorst'un yaptığı vuruş, auta gitti.

Adana Demirspor, beraberliğe çok yaklaştı!

57. dakikada Emre Akbaba'nın pasına hareketlenen Henry Onyekuru'nun bıraktığı topta Fredrik Gulbrandsen, bomboş pozisyonda kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı fakat yaptığı vuruş dışarı gitti.

65. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan kenara gelirlerken Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl oyuna dahil oldular.

68. dakikada Adana Demirspor'da Emre Akbaba'nın yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

68. dakikada Yusuf Sarı, topla ilk buluşmasında Mert Günok'un önde olduğunu görerek sağ kanattan uzak mesafeden vuruşunu yaparken top üst direkten döndü.

68. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında savunma arkasına hareketlenen Wout Weghorst'un sağ çaprazdan şutunu Ertaç Özbir çıkardı.

69. dakikada Wout Weghorst'un pasında ceza sahası içine hareketlenen Nathan Redmond'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topta son anda Jonas Svensson, Kevin N'Koudou'dan önce araya girdi.

78. dakikada Kevin Rodrigues'in savunma arkasına pasında savunmadan seken topu önünde bulan Henry Onyekuru'nun ceza sahası dışından uygun pozisyondaki vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

81. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Kevin Rodrigues'e yaptığı faul sonrası sarı kart görerek Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Kevin N'Koudou, Cenk Tosun, Wout Weghorst

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Jackson Muleka

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Samet Akaydın, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Fredrik Gulbrandsen, Henry Onyekuru, Emre Akbaba

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Birkir Bjarnason, Babajide Akintola, Yusuf Sarı, Erhun Öztümer, Gökhan İnler, Britt Assombalonga

Kartal'da üç değişiklik

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten son Gaziantep FK maçının ilk 11'inden üç değişikliğe gitti. Güneş; Adana Demirspor karşısında Umut Meraş, Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'ın yerine Arthur Masuaku, Josef de Souza ve Salih Uçan'a ilk 11'de yer verdi.