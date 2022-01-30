(ÖZET) Benfica - Sporting maç sonucu: 1-2

Portekiz Lig Kupası Finali'nde Benfica ile Sporting karşı karşıya geldi. Sporting 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak, zafere ulaşan taraf oldu.

Maçın 23. dakikasında Everton'ın golüyle Benfica 1-0 öne geçmeyi başardı. ilk yarı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, 49. dakikada Inacio, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 78. dakikada ise sahneye Sporting'ten Sarabia çıktı ve takımına kupayı kazandıran golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Portekiz Lig Kupası'nda zafere ulaşan Sporting, bu kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.



