(ÖZET) Benfica - Rangers maç sonucu: 3-3

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Benfica ile Rangers karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan 90 dakika büyük bir heyecana sahne oldu. Goldson'un 1. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düşen Rangers, şoku çabuk atlattı. 24. dakikada Gonçalves'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan İskoç ekibi, 25. dakikada Kamara ile öne geçti, 51. dakikada Morelos ise farkı 2'ye çıkardı.

Art arda yediği gollerle 3-1 geriye düşen Benfica, karşılaşmanın bitimine dakikalar kala rakip kaleyi abluka altına aldı. 77. dakikada Silva'nın golüyle farkı 1'e indiren Portekiz ekibi, 90. dakikada Nunez'in golüyle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından iki takım da 7 puana ulaşırken, gol averajını elinde bulunduran Rangers, haftayı lider kapattı. Benfica ise 2. sırada yer aldı.

Grupta oynanan diğer maçta Lech Poznan, Standart Liege'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçların ardından D Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Rangers / 7 puan

2- Benfica / 7 puan

3- Lech Poznan / 3 puan

4- Standard Liege / 0 puan