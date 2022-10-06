(ÖZET) Benfica-PSG maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi H grubunun iki favorisi karşı karşıya geldi. Benfica sahasında PSG'yi konuk etti.

Karşılaşmada baskılı olan ve pozsiyonlar bulan taraf Benfica olmasına rağmen yıldızlar topluluğu PSG, 22. dakikada Mbappe Neymar Messi üçgeninde fileleri havalandırdı: 0-1

Gol sonrası iki takım da pozisyonlar üretmeye devam etti. Devrenin son dakikasında Danilo Pereira'nın kendi kalesine attığı gol maçın da skorunu belirledi: 1-1

Bu skorun ardından her iki takım da 7 puana yükseldi. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında ise bu kez PSG Benfica'yı konuk edecek.