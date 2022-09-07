(ÖZET) Benfica - Maccabi Haifa maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk hafta maçları kapsamında Benfica, sahasında Maccabi Haifa'yı konuk etti. Portekiz ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.
Benfica'yı galibiyete taşıyan goller; 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo'dan geldi. Portekiz ekibinin İspanyol sol beki Grimaldo, Rafa Silva'nın golünde de asisti yapan isimdi.
Benfica, önümüzdeki hafta gruptaki ikinci maçta Juventus'a konuk olacakken Maccabi Haifa da evinde PSG'yi konuk edecek.