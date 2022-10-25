(ÖZET) Benfica-Juventus maç sonucu: 4-3

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Benfica sahasında Juventus'u konuk etti. Dev karşılaşma İtalyan temsilcisi için kader maçıydı... Siyah-Beyazlılar kaybettiği taktirde gruptan çıkma şansını kaybedecekti. Ve bu senaryo gerçekleşti...

Portekiz devi 17'de Antonio Silva ile öne geçti, Juve 21'de Dusan Vlahovic'le beraberliği yakaladı. 28'de Joao Mario, 35'te Rafa Sivla sahneye çıkınca Benfica ilk devreyi 3-1 önde kapattı. Kırmızılar ikinci yarıya da hızlı başladı. Rafa Silva bu kez 50'de fileleri sarstı. 77'de Arkadiusz Milik takımını ateşleyen, 79'da ise Weston McKennie takımını umutlandıran golü atsa da karşılaşmayı Benfica 4-3 kazandı.

Bu sonuçla Juventus, H Grubu'ndan çıkma şansını yitirdi, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile Avrupa Ligi mücadelesi verecek. Benfica ise PSG'yle el ele bir üst tura yükseldi.



