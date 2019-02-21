(ÖZET) Benfica-Galatasaray maç sonucu: 0-0

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar

Maça temsilcimiz önde baskı yaparak başladı. Sarı Kırmızılı ekip goller bularak turu almak istediğini henüz 1. dakikadan rakibine gösterdi.

Mücadelenin henüz 4. dakikasında maçın ilk sarı kartı Galatasaray'dan Marcao'ya çıktı. Brezilyalı savunmacı Cervi'ye yaptığı hareket sonrası kartla cezalandırıldı.

Benfica tehlikeli geldi

Karşılaşmada dakikalar 7'yi gösterdiğinde Portekiz ekibi, yakaladığı hızlı hücumda sağ kanattan etkili geldi. Pizzi'nin yerden ortasına Cervi'nin dokunuşu kalenin direğini adeta sıyırdı.

Maçın 12. dakikasında Ryan Donk, savunma arkasına koşu yapan Henry Onyekuru'yla topu buluşturdu. Ama pozisyon ofsayt gerekçesiyle durduruldu.

21. dakikada Badou Ndiaye, hücum presi esnasında Ruben Dias'a faul yaptı. Dias'ın yerde kalmasının ardından hakem oyunu durdurdu. Dias kısa süreli sakatlığın ardından oyuna kaldığı yerden devam etti.

Feghouli şık geçti ama...

Maçta dakikalar 27'yi gösterdiğinde Feghouli ceza sahasının önünde Grimaldo'yu çok şık geçti, ardından ortası Benfica savunmasına çarptı. Top kornere çıktı.

29. dakikada Benfica'nın sol kanattan yaptığı ortaya Marcao ile birlikte topa hareketlenen Seferovic yerde kaldı. Benficalılar penaltı beklerken, hakem Galatasaray lehine faul kararı verdi.

Top kayıpları tehlike yarattı

Mücadelenin 35. dakikasında Diagne orta sahada girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem devam kararını verince bir anda Portekiz ekibinin hızlı atağına dönüştü. Benfica'nın hızlı atağında Seferovic'in içeri gönderdiği topta Marcao'nun ters vuruşu dışarı gitti.

Fatih Terim, Diagne'nin top kayıplarının ardından Sinan Gümüş'ü ısınmaya gönderdi.

Muslera'dan başarılı kurtarış

42. dakikada yine rakip yarı sahadayken yapılan bir top kaybı pahalıya patlıyordu. Felix sol kanattan hızlı çıktı. Önündeki boşluğu iyi değerlendirdi. İçeride Seferovic yerine ceza sahası dışında olan Pizzi'ye çıkarttı. Pizzi'nin şutunda tecrübeli kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Maçın hakemi ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı ve taraflar golsüz eşitlikle soyunma odasına gittiler.

Maçın 2. yarısına her iki takım da karşılaşmaya başladıkları 11'lerle başladılar.

2. yarının ilk şutu Benfica cephesinden geldi. 46. dakikada genç oyuncu Joao Felix'in ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

Bu kez de şansını uzaktan deneyen Galatasaray'dan Feghouli oldu. 48. dakikada Feghouli'nin yaklaşık 35 metre uzaklılktan çektiği sert şut üstten auta gitti.

Benfica tehlikeli geldi

Benfica'nın 2. yarıda da atakları devam etti. 53'te bu defa Seferovic, sağ kanatta son çizgiye indi. Luyindama'yı geçip ceza sahasına sokuldu. İçeri attığı pasını ise son anda Galatasaray savunması kornere uzaklaştırdı.

Galatasaray önemli bir ataktan yararlanamadı

55. dakikada Ndiaye orta sahada topu kazandıktan sonra hızlı bir şekilde sağ kanattaki Feghouli'ye oynadı. Feghouli de ceza sahasına sokulduktan sonra içerdeki Diagne'yi düşündü. Ama pası Benfica savunmasına takıldı.

58. dakikada Benfica ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Cervi yerine oyuna giren isim Rafa Silva oldu.

Mücadelenin 62. dakikasında kornerde uzak köşede topla buluşan Felix'in vuruşu az farkla üstten auta gitti. Portekiz ekibi özellikle duran toplarda tehlike yarattı bu dakikaya kadar.

Belhanda ofsayta takıldı

Maçta dakikalar 63'ü gösterdiğinde Galatasaray golü buldu ancak ofsayt gerekçesi ile sayılmadı. Diagne'nin ön alanda baskısıyla kazanılan topu Belhanda bir anda önünde buldu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağlarla buluştu, ama hakem ofsayt olduğunu belirtti.

Ndiaye göz doldurdu

70. dakikada Badou Ndiaye bütün Benfica savunmasını ipe dizerek ceza sahasına girdi. Çizgide içeri gönderdiğ topu Ruben Dias son anda araya girerek kesti. Tecrübeli orta saha maç içerisinde de gösterdiği performansla dikkat çekti.

Galatasaray'ın Benfica kalesine çektiği ilk isabetli şut, maçın 75. dakikasında geldi. Onyekuru rakip yarı sahada yapılan pres sonucunda cexza sahasında topla buluştu. Şutu Vlachodimos'ta kaldı.

Benfica ikinci oyuncu değişikliğini 75. dakikada gerçekleştirdi. Genç futbolcu Felix yerini tecrübeli forvet Jonas'a bıraktı.

Sarı Kırmızılı ekip ilk oyuncu değişikliğini 78'de gerçekleştirdi. Ryan Donk yerine oyuna giren isim Sinan Gümüş oldu.

83. dakikada her iki takım da oyuncu değişikliklerine gitti. Benfica'da Pizzi yerine oyuna giren isim Gabriel oldu. Sarı Kırmızılı ekip de 2 oyuncu değişikliğ birden oldu. Onyekuru ile Feghouli oyundan alınan isimler oldu. Yerlerine Emre Akbaba ve Yunus Akgün dahil oldu.

Emre Akbaba ofsayta takıldı

Maçta dakikalar 85'i gösterdiğinde ilginç anlar yaşandı. Nagatomo'nun ortasında Diagne'nin bomboş pozisyonda kafa vuruşu kalecinin üstüne gitti. Emre Akbaba dönen topu ağlara gönderdi ama ofsayt kararı verildi.

90+3. dakikada Jonas maçta sarı kart gören isim oldu. Tecrübeli futbolcu yaptığı hareketle tepki çekti.

Galatasaray faul atışı kullanmasını ardından hakem düdüğü çaldı ve golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Sarı Kırmızılı kulüp Avrupa'ya veda etti.

Maçın 11'leri

Benfica: Vlachodimos, Grimaldo, Dias, Ferreira, Almeida, Pizzi, Gedson, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında deplasmanda Portekiz’in Benfica takımı ile karşı karşıya gelen Galatasaray, son maçına göre ilk 11’de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 4-1 yendikleri maçta ilk 11’de başlayan Selçuk İnan’ı yedeğe çekerken, Benfica karşısında bu futbolcunun yerine Badou Ndiaye’yi tercih etti.

Sarı kırmızılı takımda UEFA’ya gönderilen listede yer almayan Emre Taşdemir’in yerine Nagatomo, sakatlığı bulunan Martin Linnes’in yerine de Mariano ilk 11’de forma giyen diğer futbolcular oldu.

Galatasaray maça Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne ilk 11’i ile maça başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Yunus Akgün yer aldı.

Diğer yandan Benfica takımı ise İstanbul’da oynanan ilk maçtaki ilk 11’e göre 3 futbolcusunu değiştirdi. Portekizli teknik direktör Bruno Lage, defansta Ribeiro ve Corchia’nın yerlerine Grimaldo ve Andre Almeida’yı ilk 11’de oynattı. Ayrıca sakatlığı olan orta saha oyuncusu Salvio’nun yerine de Pizzi sahaya çıktı.

Galatasaray ve Benfica bu maç öncesinde Avrupa kupalarında 4 kez karşılaşırken, bu maçların ilk 2’sini Galatasaray, son 2’sini de Benfica kazandı.

Öte yandan Luz Stadı’ndaki karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.