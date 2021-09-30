(ÖZET) Benfica-Barcelona maç sonucu: 3-0
Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Jorge Jesus'lu Benfica'ya konuk olan Barcelona, Portekiz'de büyük bir şok yaşadı. Ronald Koeman yönetimindeki Katalan devi, Bayern Münih'in ardından Benfica'ya da 3-0 kaybetti ve puansız son sırada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'na 3-0'lık Bayern Münih mağlubiyetiyle başlayan Barcelona'ya bir darbe de Benfica'dan geldi. İkinci hafta maçında güçlü rakibini Estadio da Luz'da konuk eden Jorge Jesus'lu Portekiz ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve 4 puanla haftayı 2. sırada tamamladı.
Benfica'ya 3 puanı getiren goller; Darwin Nunez (2) ve Rafa Silva'dan geldi. La Liga'daki istikrarsız performansını Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtan Ronald Koeman yönetimindeki Barça ise puansız son sırada kaldı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1443324509570879488
Eski günlerini adeta mumla aratan Katalan devi, gruptaki üçüncü maçını Dinamo Kiev ile oynayacak. E Grubu'ndaki diğer maçta ise Dinamo Kiev'i 5-0 mağlup eden Bayern Münih, 6 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.