(ÖZET) Benfica-Barcelona maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'na 3-0'lık Bayern Münih mağlubiyetiyle başlayan Barcelona'ya bir darbe de Benfica'dan geldi. İkinci hafta maçında güçlü rakibini Estadio da Luz'da konuk eden Jorge Jesus'lu Portekiz ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve 4 puanla haftayı 2. sırada tamamladı.

Benfica'ya 3 puanı getiren goller; Darwin Nunez (2) ve Rafa Silva'dan geldi. La Liga'daki istikrarsız performansını Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtan Ronald Koeman yönetimindeki Barça ise puansız son sırada kaldı.









Eski günlerini adeta mumla aratan Katalan devi, gruptaki üçüncü maçını Dinamo Kiev ile oynayacak. E Grubu'ndaki diğer maçta ise Dinamo Kiev'i 5-0 mağlup eden Bayern Münih, 6 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.