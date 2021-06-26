(ÖZET) Belçika - Portekiz maç sonucu: 1-0

EURO 2020 son 16 turunda Belçika ile Portekiz Sevilla'da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 42. dakikasında Meunier'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Thorgan Hazard, müthiş bir şut çekti ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0öne geçirdi.

Maçra duran toplar ve yan toplarla etkili olmaya çalışan Portekiz ise aradığı pozisyona bir türlü giremedi.

82. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Portekiz Ruben Dias ile gole çok yaklaştı ancak Curtois izin vermedi.

83. dakikada ise Guerreiro'nun defanstan seken topa yapmış olduğu vuruş direkten oyuna geri döndü ve Portekiz bu gol şansından da yararlanamadı.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca Belçika, güçlü rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.



