(ÖZET) Belçika - Polonya maç sonucu: 6-1

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Belçika ile Polonya karşı karşıya geldi. Belçika 1-0 geriye düştüğü mücadelede Polonya'yı 6-1'lik farklı skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Belçika'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede gol perdesini Polonya 28. dakikada Robert Lewandowski ile açtı. Belçika ise 42. dakikada Axel Witsel ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken, 2. yarıda Belçika adeta gol oldu yağdı.

59. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçen Belçika, 73. ve 80. dakikalarda Trossard'ın golleri ile skoru 4-1'e getirdi. 83. dakikada Dendoncker takımı adına 5. golü ağlara gönderirken, maçın skorunu ise 90+3. dakikada Openda belirledi.

Belçika'da Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, maça ilk 11'de başlarken 85. dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte grupta ilk galibiyetini alan Belçika 3 puanla 2. sırada yer aldı.



