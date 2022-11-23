(ÖZET) Belçika - Kanada maç sonucu: 1-0

Dünya Kupası 2022'nin F Grubu'nda Belçika, Kanada ile karşı karşıya geldi. Belçika, karşılaşmadan 44. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Maç içinde birçok fırsattan yararlanamayan Kanada, 10. dakikada da Alphonso Davies'in penaltı vuruşunda Thibaut Courtois'yı geçemedi.

Belçika'da Batshuayi, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 78. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı. Kanada'da Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, ilk 11'de başladığı maçın 58. dakikasında yerini Ismael Kone'ye bırakırken Hatayspor forması giyen Sam Adekugbe de 74. dakikada Richie Laryea yerine oyuna dahil oldu. Belçika'da Galatasaraylı Dries Mertens ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Belçika, Fas - Hırvatistan mücadelesinin 0-0 eşitlikle sona erdiği F Grubu'nda 3 puanla ilk sırayı alırken Kanada ise puansız şekilde son sırada yer aldı. Belçika gruptaki ikinci maçında 27 Kasım Pazar günü TSİ 16.00’da Fas ile karşılaşacakken Kanada ise saat 19.00’da Hırvatistan ile mücadele edecek.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Alistair Johnston'ın hatalı pasında topla buluşan Michy Batshuayi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Milan Borjan'da kaldı.

2. dakikada Kanada'da topu ceza sahası içine taşıyan Richie Laryea'nın pasında Stephen Eustaquio'nun vuruşu savunmadan döndü.

PENALTI | 9. dakikadaki VAR incelemesi sonrası maçın hakemi Janny Sikazwe, Yannick Carrasco'nun topa elle müdahalesi sonucunda Kanada lehine bir penaltı kararı verdi.

Davies, Courtois'yı geçemedi!

10. dakikada Kanada'da penaltıyı kullanan Alphonso Davies'in vuruşunu kaleci Thibaut Courtois çıkardı.

13. dakikada Kanada'da Atiba Hutchinson'ın sol kanada pasında Junior Hoilett ortasını yaparken arka direkte Tajon Buchanan'ın altı pasa indirdiği topu Belçika savunması çıkardı. Sonrasında Jonathan David'in ceza sahası içinden vuruşu da Axel Witsel'den döndü.

16. dakikada Alistair Johnston'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Junior Hoilett'ın ceza sahası içi sağ çaprazda topu sol ayağına alarak yaptığı vuruş auta gitti.

23. dakikada hızlı çıkan Belçika'da Eden Hazard'ın pasında topla buluşan Youri Tielemans, ceza sahası içindeki Michy Batshuayi'yi gördü. Batshuayi'nin altı pasın sağ çaprazından yaptığı vuruş, Kamal Miller'ın müdahalesi ile kornere gitti.

27. dakikada Kanada'da Alphonso Davies'in sol kanattan taşıdığı topu bıraktığı Atiba Hutchinson, Belçika ceza sahası ön çizgisinden vuruşunu yaparken top auta gitti.

30. dakikada Kanada'nın sağ kanadında Alistair Johnston, taşıdığı topu Richie Laryea'ya bıraktı. Ceza sahası içinde bir kez daha topla buluşan Johnston'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Thibaut Courtois çıkardı.

31. dakikada Stephen Eustaquio'nun savunma arkasına pasına hareketlenen Tajon Buchanan'nan kontrolü sonrası topu penaltı noktası üzerindeki Jonathan David'e çıkardı. Sağında Richie Laryea bomboş durumdayken pası değil şutu tercih eden Jonathan David'in vuruşunda Toby Alderweireld yaptığı müdahale ile tehlikeyi engelledi.

33. dakikada Kevin De Bruyne'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Michy Batshuayi, topa gelişine istediği vuruşu yapamadı.

Batshuayi sahnede!

GOL | 44. dakikada Belçika'da Toby Alderweireld'in uzun pasında Steven Vitoria topu uzaklaştıramazken ceza sahası içine hareketlenen Michy Batshuayi, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Kanada yine gole yaklaştı!

45+2. dakikada Kanada'da Richie Laryea'nin ortasında Tajon Buchanan'ın altı pas üzerinden yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Belçika üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Kanada'da Stephen Eustaquio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

Atiba kenarda

58. dakikada Kanada Milli Takımı'nda Junior Hoilett ve Atiba Hutchinson kenara gelirlerken eski Beşiktaşlı Cyle Larin ve Ismael Kone oyuna girdiler.

66. dakikada ceza sahası çizgisi üstü sağ çaprazdan Richie Laryea'nin sert vuruşu auta gitti.

67. dakikada Kevin De Bruyne'nin sağ kanattan taşıdığı toptaki pasında ceza sahası içinde Michy Batshuayi'nin vuruşu Richie Laryea'nin kritik müdahalesi ile kornere gitti.

74. dakikada Kanada'da Richie Laryea'nın yerine Süper Lig 'de Hatayspor forması giyen Sam Adekugbe oyuna dahil oldu.

Batshuayi de kenara geldi

78. dakikada Belçika'nın tek golünü atan Michy Batshuayi'nin yerine Lois Openda oyuna dahil oldu.

Larin, Courtois'yı geçemedi

80. dakikada Kanada'da Alistair Johnston'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Cyle Larin'in kafa vuruşu, kaleci Thibaut Courtois'da kaldı.

86. dakikada Belçika'da Kevin De Bruyne'nin ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Belçika, Kanada'yı 1-0 mağlup etti.

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İki takımın karşılaşmaya başladıkları 11'ler

Belçika: Thibaut Courtois, Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Axel Witsel, Youri Tielemans, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Michy Batshuayi

Yedekler: Simon Mignolet, Koen Casteels, Arthur Theate, Wout Faes, Dries Mertens, Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Leandro Trossard, Amadou Onana, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Lois Openda, Jeremy Doku, Zeno Debast

Kanada: Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller, Richie Laryea, Alphonso Davies, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio, Tajon Buchanan, Junior Hoilett, Jonathan David

Yedekler: Dayne St. Clair, James Pantemis, Sam Adekugbe, Lucas Cavallini, Derek Cornelius, Liam Fraser, Mark-Anthony Kaye, Ismael Kone, Cyle Larin, Liam Miller, Jonathan Osorio, Samuel Piette, Ike Ugbo, Joel Waterman, David Wotherspoon