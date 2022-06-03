(ÖZET) Belçika - Hollanda maç sonucu: 1-4

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile Hollanda karşı karşıya geldi. Memphis Depay'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta Hollanda, Belçika'yı 4-1'lik skorla mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Belçika'nın ev sahipliğine oynanan mücadelenin 40. dakikasında Hollanda, Bergwijn'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 51. dakikada Memphis Depay farkı 2'ye yükseltti. 61. dakikada Dumfries ve 65. dakikada yeniden Depay ile goller bulan Hollanda skoru 4-0'a getirirken, Beşiktaş 'ta forma giyen Michy Batshuayi 90+3. dakikada Belçika adına topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte A Ligi 4. Grup'ta yer alan Hollanda 3 puanla Polonya'nın önünde ilk sırayı elde etti.

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