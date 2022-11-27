ÖZET | Belçika - Fas maç sonucu: 0-2

2022 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Belçika'da Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ilk 11'de sahaya çıkarken, Galatasaray 'ın yıldız ismi Dries Mertens ise yedek kulübesinde yer aldı.





HATAYLI MUNIR'E ŞANS DOĞDU

Fas Milli Takımı'nın mücadele öncesinde açıklanan kadrosunda kalede Yassine Bounou vardı. 31 yaşındaki kaleci mücadele öncesi ısınırken bir sakatlık yaşadı.

Fas Milli Takımı doktorlarının yaptığı kontrolden sonra oyuncunun oynamamasına karar verildi. Kaleye Hatayspor'da forma giyen Munir Mohamedi kaleye geçti.

Mücadeleye Belçika Milli Takımı hızlı başlasa da ilerleyen dakikalarda Fas oyunda dengeyi kurdu.

FAS ATTI AMA...

45+1. dakikada Fas, ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hakim Ziyech'in sert şutunda top filelere gitti. Hakem ilk anda golü verdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem, Ziyech'in vuruşundan önce savunmanın arkasında bulunan Saiss'in kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

SÜPER LİG'DEN DÖRT İSİM AYNI ANDA SAHADA

Belçika, ikinci yarıya da hızlı başlayan taraftı. Fas yine ilerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kurdu. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez Dries Mertens'i oyuna aldı.

Süper Lig 'de forma giyen Belçika'da Batshuayi ve Mertens, Fas'ta ise Munir ve Saiss aynı anda sahada yer aldı.





SABIRI'DEN MUHTEŞEM GOL

Mücadelede dakikalar 73'ü gösterdiğinde Fas, ceza sahasının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Sabiri'nin dar açıdan yaptığı sert vuruşta top filelere gitti.

LUKAKU İLK KEZ SAHADA

Dünya Kupası öncesi Inter ile çıktığı antrenmanda sakatlanan Romelu Lukaku, sakatlığı sebebiyle ilk maçta yer almamıştı.

Fas karşısında da yedek kulübesinde yer alan yıldız oyuncu Fas'ın öne geçmesinin ardından 80. dakikada oyuna girdi.





ABOUKHLAL SONUCU BELİRLEDİ

Belçika tüm hatlarıyla rakip yarı alanda yer alırken savunmada büyük boşluklar verdi. Hızlı hücumda sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu Aboukhlal sağ ayağıyla sağ üst köşeden filelere göndererek skoru belirledi.

Belçika tüm kozlarını oynasa da kalan dakikalarda gol bulamadı. Fas zorlu mücadeleden üç puanla ayrılan taraf oldu.

Bu skorun ardından Fas puanını dörte yükseltirken, Belçika ise üç puanda kaldı.

Belçika gruptaki bir sonraki maçını Hırvatistan ile oynayacak. Fas'ın rakibi ise Kanada olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç başladı.

5. dakikada sol kanatta topla buluşan Eden Hazard'ın yerden ceza sahasına gönderdiği derinlemesine topa Batshuayi hareketlendi. Batshuayi'nin dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci son anda topu kornere gönderdi.

20. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hazard'ın şutunda top kaleci Munir'de kaldı.

28. dakikada Fas'ta Boufal ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu. Boufal'ın arka direğe doğru gönderdiği topu Ziyech kafayla kale alanına indirdi. Amallah'ın şutunda top üstten auta gitti.

45+1. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech topun başına geçti. Yıldız oyuncunun sert şutunda top filelere gitti. VAR tarafından uyarılan Hakem Cesar Ramos pozisyonu izledikten sonra ofsayt gereçkesiyle golü iptal etti.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52. dakikada Belçika'da sağ kanatta topla buluşan Hazard, rakiplerinden sıyrılarak çaprazdan ceza sahasına girdi. Hazard'ın sert şutunda kaleci Munir son anda topu kornere çeldi.

60. dakikada Belçika'da Galatasaray forması giyen Mertens ile Tielemans oyuna girdi. Eden Hazard ve Onana oyundan çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mertens'in rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Munir son anda gole izin vermedi.

73. dakikada ceza sahasının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Sabiri geçti. Sabiri'nin sert şutunda top filelere gitti.

80. dakikada Belçika'da Lukaku oyuna girdi.

90. dakikada Fas kontratapa çıktı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hamdallah'ın sert şutunda kaleci Courtois'dan seken top kornere gitti.

90+3. dakikada sol taraftan ceza sahasına gönderilen topu Aboukhlal sert bir vuruşla filelere gönderdi.

Karşılaşma sona erdi.

Belçika - Fas 11'ler

Belçika: Courtois, Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Castagne, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi.

Fas: Munir, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Boufal, En-Nesyri, Ziyech.