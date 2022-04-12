(ÖZET) Bayern Münih - Villarreal maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı yaşandı. İlk maçta deplasmanda Villarreal'e 1-0 kaybeden Bayern Münih bu kez kendi sahasında İspanyol ekibi ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

Bayern Münih maça oyunu kontrol ederek başladı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken, 52. dakikada Robert Lewandowski takımını 1-0 öne geçirdi. Villarreal'e turu getiren gol ise 88. dakikada Chukwueze'den geldi. Samuel Chukwueze'in golüyle skor 1-1'e gelirken, kalan bölümde Bayern Münih'in ataklarından gol sesi çıkmadı. Unai Emery'nin takımı adını yarı finale yazdırdı.

Villarreal bu başarıyla birlikte 16 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmayı başardı. Villarreal’in yarı finaldeki rakibi, Benfica-Liverpool eşleşmesinin galibi olacak. Bu eşleşmede ilk maçı Liverpool, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

Maçtan dakikalar

6'| Villarreal'de Capoue'nun sağ kanada gönderdiği topta Moreno, vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

14'| Savunmadan uzun topla atağa çıkan Bayern Münih'te Upamecano'nun savunma arkasına gönderdiği topa Coman hareketlendi. Coman'ın yetişemediği top auta çıktı.

20'| Sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane, arka direğe doğru ortasını yaptı. Coman'ın kafayla çevirdiği topta Bayern Münihli futbolculardan önce Villarreal'den Capoue araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

26'| Sağ kanatta dip çizgiye inen Leroy Sane, ceza sahasına doğru topu gönderdi. Kaleci Rulli, topu yumruklayarak pozisyonu engelledi.

29'| Bayern Münih'te ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Goretzka penaltı noktasına doğru topu gönderdi. Musiala'nın kafa vuruşunda top kaleci Rulli'de kaldı.

34'| Robert Lewandowski Raul Albiol'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Villarreal'i futbolcular, Ğolonyalı futbolcunun kırmızı kart görmesi yönünde itirazda bulundu. Maçın hakemi kararını değiştirmedi.

44'| Villarreal yarı alanında topla buluşan Pavard, ceza sahasına doğru topu gönderdi. Kaleci Rulli çıkarak topu kontrol etti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

47'| Bayern Münih'te Kingsley Coman, cezan sahası sağ tarafından vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

50'| Kimmich'in kullandığı köşe vuruşunda ters tarafta topla buluşan Sane, penaltı noktasına doğru çevirdi. Upamecano'nun gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

GOL | Bayern Münih 52. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Villarreal pasla çıkmak isterken araya giren Coman topu takımına kazandırdı. Müller'in ceza sahası yayına doğru pasında Lewandowski, şutunu gönderi ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

60'| Korner direğine yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşta Kimmich topun başına geçti. Alman futbolcunun kale alanına göndermek istediği top kalenin üstünden auta çıktı.

71'| Sağ kanatta topla buluşan Sane, ceza sahasına doğru yöneldi. Snae'nin penaltı noktasına doğru gönderdiği topta Müller kafa vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.

78'| Bayern Münih'te Kimmich'in ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşundan Coquelin, topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL | Villarreal, 88. dakikada Chukwueze'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Hızlı hücumda Bayern Münih savunmasını az adamla yakalayan Villarreal'de Moreno sağ kanattan arka direğe doğru topunu gönderdi. O bölgeye koşu yapan Chukwueze'nin şutunda top ağlarla buluştu.

MAÇ SONUCU | Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İlk maçı 1-0 kazanan İspanyol ekibi tur atlayan taraf oldu.

Bayern Münih - Villarreal 11'ler...

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Müller, Sane, Musiala, Coman, Lewandowski

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Parejo, Capoue, Coquelin, Danjuma, Gerard Moreno, Lo Celso