(ÖZET) Bayern Münih-Viktoria Plzen maç sonucu: 5-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları gol fırtınasıyla başladı. Alman devi Bayern Münih, futbol otoriteleri tarafından 'Ölüm grubu' olarak lanse edilen C Grubu'nda Viktoria Plzen'i darmaduman etti. Grubun diğer karşılaşmasında 22.00'de başlayacak olan Inter-Barcelona maçı öncesinde kapışan Münih-Plzen mücadelesi 5-0 sona erdi.

Bavyera ekibinde gol perdesini 7'de Leroy Sane açtı, 13'te Serge Gnabry farkı ikiye çıkarttı ve 21'de Sadio Mane soyunma odasına Münih'i 3-0'lık üstünlükle götürdü. 50'de Alman yıldız Sane bir kez daha sahneye çıktı, maçın skorunu ise 59'da Maxim Choupo-Moting belirledi: 5-0.

Bu sonuçla Inter ve Barcelona engellerini 2-0'lık galibiyetlerle geçen Bayern 3'te 3 yaptı, liderliğini devam ettirdi ve grupta henüz gol yemedi. Öte yandan Alman temsilcisi, Devler Ligi'ndeki son 31 maçında da yenilgi yüzü görmedi. Bavyera ekibi bu süreçte 28 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Plzen ise ölüm grubunda henüz puanla tanışamadı.