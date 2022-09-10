(ÖZET) Bayern Münih - Stuttgart maç sonucu: 2-2

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında yıldızlar topluluğu Bayern Münih sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Alman devi Bayern Münih maçın son bölümünde kalesinde gördüğü gol ile sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.

Maça etkili başlayan Bayern Münih 36. dakikada genç futbolcu Mathys Tel'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 57. dakikada Stuttgart Führich ile maça yeniden denge getirdi. Yalnızca 3 dakika sonra Bayern Münih Musiala ile skoru 2-1'e getirdi. Maçın uzatma bölümünde 90+2. dakikada ise konuk ekip penaltı kazandı ve topun başına geçen Guirassy 2-2'lik eşitliği sağladfı. İki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

Üst üste 3. beraberlik

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. beraberliğini alan Bayern Münih, puanını 12'ye yükseltti. Stuttgart ise puanını 5 yaptı.



