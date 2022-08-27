(ÖZET) Bayern Münih - Mönchengladbach maç sonucu: 1-1

Almanya Bundesliga 4. hafta mücadelesinde Bayern Münih, Allianz Arena'da Daniel Farke yönetimindeki Mönchengladbach'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip 34. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti ancak yapılan VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde yine Mane topu filelere gönderdi ancak yine ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

KONTRA İLE GELEN GOL

43. dakikada Mönchengladbach kontratağa çıktı. Bayern savunmasında Dayot Upamecano'nun ıskaladığı topu kapan Marcus Thuram topla birlikte yaklaşık 35 metre ilerledikten sonra şutunu attı ve topu Neuer'in solundan fileler göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Bayern gol için rakip kaleye geldi. Mane ve Sane ile birlikte tehlikeli pozisyonlar yakalayan Bavyeralılar'a konuk ekibin kalecisi Yann Sommer geçit vermedi.

SOMMER'İ 83'TE YIKTILAR

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde rakip ceza sahası içerisinde paslarla gelen Bayern'de son olarak Musiala topu penaltı noktası üzerindeki arkadaşı Sane'ye gönderdi. Alman futbolcu gelişine şutu gönderdi ve top Sommer'in sağından filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında Bayern gol aradı ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Mönchengladbach kalecisi Yann Sommer, kalesine gelen 19 şutun 18'i kurtararak adeta takımının mağlup gelmesi engelledi.

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