(ÖZET) Bayern Münih - Leipzig maç sonucu: 0-0

Bundesliga'nın 21. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Son 7 sezonun şampiyonu olan ve rakiplerine büyük üstünlük kuran Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'i konuk etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.



