(ÖZET) Bayern Münih - Leipzig maç sonucu: 0-0
Almanya Bundesliga’da son 7 sezondur şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon da şampiyonluk için en büyük aday konumunda yer alan Bayern Münih, sahasında en yakın takipçisi Leipzig’i ağırladı. Lig liderliği için kritik öneme sahip olan mücadelede 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bundesliga'nın 21. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Son 7 sezonun şampiyonu olan ve rakiplerine büyük üstünlük kuran Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'i konuk etti.
Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.