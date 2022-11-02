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(ÖZET) Bayern Münih - Inter maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih, sahasında ağırladığı Inter'i 2-0 mağlup etti ve son maçlar öncesinde liderliği garantilediği grupta 6'da 6 yapmış oldu.

02 Kasım 2022, Çarşamba 01:08 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Bayern Münih - Inter maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda son hafta maçları oynandı. Gruptan çıkmayı garantileyen ekiplerin mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Inter'i ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. 

Bayern Münih'i galibiyete taşıyan goller; 32. dakikada Benjamin Pavard ve 72. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'den geldi. Inter'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Roberto Gagliardi'nin yerine oyuna dahil oldu.  

Bu sonuçla Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin zorlu gruplarından birini 6'da 6 yaparak 18 puanla lider tamamladı. Bayern Münih'in liderliği gibi gruptan çıkması son hafta maçları öncesinde kesinleşen Inter ise 10 puanla ikinci sırada yer aldı.

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