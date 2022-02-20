(ÖZET) Bayern Münih - Greuther Fürth maç sonucu: 4-1

Almanya Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde Bayern Münih sahasında Greuther Fürth'ü konuk etti. Bayern Münih 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 46. ve 82. dakikalarda Robert Lewandowski, 61. dakikada Griesbeck (kendi kalesine) ve 90+1. dakikada Choupo-Moting kaydetti. Greuther Fürth'ün golünü ise 42. dakikada Hrgota attı.

Bu sonuçla birlikte ligde zirvede yer alan Bayern Münih puanını 55'e yükseltti. Son sırada bulunan Greuther Fürth ise 13 puanda kaldı.



