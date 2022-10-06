(ÖZET) Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 62-74

Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya karşıya geldi. Temsilcimiz, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'da Tonye Jekiri, 15 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Nick Calathes 12, Nigel Hayes-Davis 11 sayıyla oynadı. Bayern Münih'te Othello Hunter, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nick Weiler-Babb 12, Andreas Obst 10 sayıyla maçı tamamladılar.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Fenerbahçe, 7:28 kala skorda 0-7 ile üstün taraftı. İyi gidişatını sürdüren Fenerbahçe Beko, 3:32 kala da 6-17'lik üstünlüğü yakaladı. Son bölümde özellikle Corey Walden ve Nick Weiler-Babb ile dış şut isabetleri bulan Bayern Münih, çeyreğin sonunda farkı azalttı. İlk çeyrek temsilcimizin 19-21'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İlk çeyrek sonucu: Bayern Münih 19-21 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf yine temsilcimiz oldu. Fenerbahçe Beko, çeyreğin ilk bölümünde farkı yine çift hanelere çıkardı. Bitime 5:40 kala Marko Guduric'in basketi skoru 23-36 yaptı. Kalan bölümde Cassius Winston ve Othello Hunter ile isabetler bulan ev sahibi ekip, devrenin sonunda yine farkı azalttı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 34-40'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarı sonucu: Bayern Münih 34-40 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrekte 5:28 kala Othello Hunter'ın üçlüğü skoru 44-48 yaptı. Bu kez çeyreğin ikinci yarısını etkili oynayan Fenerbahçe, 1:44 kala 44-57'lik üstünlüğü yakaladı. Aradaki farkı koruyan temsilcimiz, çeyreği 46-59 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrek sonucu: Bayern Münih 46-59 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe, son çeyreğin ilk dakikasında Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric ile basketler bularak skoru 46-63'e getirince Bayern Münih, mola almak durumunda kaldı. Mola sonrası 7:50 kala Nick Calathes'in üçlüğüyle de skor 48-66'ya geldi. 3:01 kala Nigel Hayes-Davis'in basketi de 54-74 ile 20 sayılık farkı getirdi. Bayern Münih, kalan bölümde farkı azaltsa da Fenerbahçe Beko, deplasmanda rakibini 62-74 ile geçmeyi başardı.

Maç sonucu: Bayern Münih 62-74 Fenerbahçe Beko

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Şehmus ve Samet kadroda yok

Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçında sahada yer alacağı kadro da açıklandı. Almanya'ya takımla seyahat eden isimler arasından Şehmus Hazer ve Samet Geyik kadroda yer almadılar. Fenerbahçe'nin maç kadrosunda şu isimler yer alıyor: Jothathan motley, Metecan Birsen, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre, Tonye Jekiri, Marko Guduric, Devin Booker, Nick Calathes.

İki isim götürülmemişti

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, Münih deplasmanına iki eksikle gitti. Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica ve Tarık Biberovic takım idmanları için hazır hale gelseler de Münih’e seyahat eden ekipte yer almadılar.