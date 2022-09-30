(ÖZET) Bayern Münih - Bayer Leverkusen maç sonucu: 4-0

Almanya Bundesliga'nın 8. hafta mücadelesinde Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Nagelsmann yönetimindeki Bayern Münih rakibini 4-0 yenerek 4 hafta sonra 3 puana ulaşmayı başardı.

Maça etkili başlayan Bayeren Münih, henüz 3. dakikada Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti. 17. dakikada Jamal Musiala ile fark 2'ye yükselirken 39. dakikada Mane skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, 84. dakikada Thomas Müller maçın skorunu belirleyen golü kaydetmeyi başardı.

4 hafta sonra 3 puan

Bu sonuçla birlikte 4 hafta sonra galibiyete uzanan Bayern Münih, puanını 15 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Bu sezon yalnızca bir galibiyeti bulunan Leverkusen ise 5 puanda kaldı.

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