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(ÖZET) Bayern Münih-Bayer Leverkusen maç sonucu: 2-0

Bundesliga’nın 30. haftasında Allianz Arena’da Bayer Leverkusen’i konuk eden Bayern Münih, sahadan 2-0 galip ayrıldı, en yakın takipçisi Leipzig ile puan farkını 10’a çıkardı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 00:19 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Bayern Münih-Bayer Leverkusen maç sonucu: 2-0

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 30. haftasında Allianz Arena’da Bayer Leverkusen’i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 7. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 13. dakikada Joshua Kimmich’in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bayern Münih aldığı galibiyetle 71 puanla liderliğini sürdürdü ve 61 puanla ikinci sırada bulunan Leipzig ile puan farkını 10’a çıkardı. Bayer Leverkusen ise 47 puanla 6. sırada kaldı.

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