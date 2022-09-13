(ÖZET) Bayern Münih - Barcelona maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçları ile devam etti. C Grubu'nda Alman devi Bayern Münih sahasında Xavi'nin çalıştırdığı Barcelona'yı konuk etti. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Bayern Münih 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçerken, gol perdesini Bayern Münih 50. dakikada açtı. Lucas Hernandez'in golüyle Alman ekibi 1-0 öne geçti. Yalnızca 4 dakika sonra sahneye çıkan Leroy Sane farkı 2'ye yükseltirken maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih sahadan 3 puanla ayrıldı.

Lewandowski geri döndü

Uzun yıllar Bayern Münih forması ile başarıdan başarıya koşan ancak sezon başında Barcelona'ya transfer olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski eski takımına rakip oldu. Tecrübeli futbolcu zaman zaman gol pozisyonlarına girse de fileleri havalandıramadı.

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Bayern Münih puanını 6'ya yükseltti. Barcelona ise 3 puanda kaldı.



