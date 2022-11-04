(ÖZET) Bayern Münih - Anadolu Efes maç sonucu: 81-78

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca dengenin ve çekişmenin hakim olduğu mücadeleyi ev sahibi ekip, 81-78 kazanmayı başardı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic, 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Will Clyburn de 21 sayı üretti. Temsilcimizde Ante Zizic de 11 sayıyla öne çıkan bir başka isimdi. Ev sahibi ekipte ise Cassius Winston, 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Isaac Bonga 12, Elias Harris 10 sayıyla maçı tamamladı.

Anadolu Efes, üst üste 2. yenilgisini aldığı EuroLeague'de toplamda da 6 maç sonunda 4. kez sahadan mağlup ayrıldı. 6. haftaya galibiyet alamadan gelen Bayern Münih ise bu sezon ilk zaferine ulaştı.

Maçtan bölümler

Karşılaşmanın ilk çeyreği, oldukça dengeli geçti. Periyodun başından sonuna karşılıklı basketlerle gidilmesi sonucunda fark iki takım lehine de gelişim göstermedi. Çeyreğin bitimine 3:31 kala Isaac Bonga'nın basketiyle Bayern Münih, periyottaki en büyük fark olarak 3 sayılık avantaja ulaşabildi. Sonrasında rakibine cevap veren Anadolu Efes, bitime 47 saniye kala 16-18 ile önde olan taraftı. Isaac Bonga'nın Bayern Münih adına bulduğu basketle de ilk çeyrek 18-18 eşitlikle sona erdi.

İlk periyot sonucu: Bayern Münih 18-18 Anadolu Efes

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de denge hakimdi. 5:48 kala Vasilije Micic'in sayısıyla üst üste iki hücumdan basketle dönmeyi başarmış olan Anadolu Efes, 23-26'lık üstünlüğü yakaladı. 3:38 kala Ante Zizic'in basketi 29-32 ile Anadolu Efes'i 3 sayı önde tutsa da Augustine Rubit, Vladimir Lucic ve Cassius Winston'ın sayılarıyla seri yakalayan Bayern Münih, 2:21 kala 36-32 ile üstünlük sağlayan taraftı. Çeyreğin son bölümünü özellikle Will Clyburn'ün performansıyla etkili geçen temsilcimiz, 34 saniye kala Tibor Pleiss'ın bulduğu basketle de ilk yarıyı 38-39 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Bayern Münih 38-39 Anadolu Efes

Üçüncü çeyreğin hemen başında Will Clyburn ve Vasilije Micic ile basketler bulan Anadolu Efes, 8:42 kala 38-43'lük üstünlüğü yakaladı. Clyburn'ün etkili performansı ile temsilcimiz, 4:22 kala da 48-55 ile bir skor avantajı yakalamıştı. Fakat sonrasında Nick Weiler-Babb, Isaac Bonga ve Cassius Winston ile 3 hücum üst üste üçlük isabetleri bulan Bayern Münih, 2:47 kala 57-55'lik üstünlüğü sağladı. Çeyreğin son bölümünde devreye giren Vasilije Micic, 53 saniye kala Anadolu Efes'i 59-61 ile yeniden öne geçirse de 26 saniye kala Nick Weiler-Babb'in basket faul isabeti ile Bayern Münih, periyodu 62-61 önde tamamladı.

Üçüncü periyot sonucu: Bayern Münih 62-61 Anadolu Efes

Son çeyreğe etkili başlayan Bayern Münih, Andreas Obst ve Cassius Winston'ın üçlükleri ile 8:28 kala 68-61'lik üstünlüğü yakaladı. 5:51 kala Elias Harris'in basket faul isabeti Bayern Münih'in 77-67 ile farkı çift hanelere çıkarmasını sağladı. Sonrasında Vasilije Micic ile etkili olan Anadolu Efes, 4:13 kala skoru 77-74'e getirdi. Temsilcimiz, 26 saniye kala Will Clyburn'ün basketiyle 80-78'lik skoru elde etti ve Bayern Münih'te Cassius Winston'ın çizgiden 2'de 1 atmasıyla maçı uzatma şansı yakaladı. Fakat Will Clyburn ve Vasilije Micic ile dış şut denemelerinde isabet sağlayamayan Anadolu Efes, mücadeleden 81-78 ile mağlup ayrıldı.

Maç sonucu: Bayern Münih 81-78 Anadolu Efes