(ÖZET) Bayern Münih-Anadolu Efes maç sonucu: 80-79

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 30. maç döneminde deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. EuroLeague tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen ve Audi Dome’da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 80-79'luk üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Efes'in EuroLeague'deki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Bayern Münih 18-23 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Bayern Münih 37-46 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Bayern Münih 59-63 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Bayern Münih 80-79 Anadolu Efes | Maç Sonucu

Münih kentindeki Audi Dome Salonu’nda oynanan mücadelede Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-18 önde geçerken, soyunma odasına 46-37 üstün girdi.

Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarıda lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreği 63-59 önde tamamlasa da son bölümde etkili olan Bayern Münih, karşılaşmadan 80-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes’te 19 sayı kaydeden Vasilije Micic, maçın en skorer isim oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'deki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, 11. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. galibiyetini elde etti.