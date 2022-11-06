(ÖZET) Bayer Leverkusen-Union Berlin: 5-0

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasından sürpriz bir sonuç çıktı... Haftaya lider giren Union Berlin, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu.

Goller ikinci yarıda geldi

Xabi Alonso'nun Leverkusen'i, Lider'e büyük bir şok yaşattı, mücadelede adeta gol oldu, yağdı. İlk yarısından gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci devresinde gol yağmuru başladı. 46'da Robert Andrich, 56 ve 58'de Moussa Diaby, 68'de Adam Hlozek ve Mitchel Bakker'in golleriyle Bayer Leverkusen sahadan 5-0 galip ayrıldı.





İlk 12 haftada 9 gol yiyen ancak Leverkusen karşısında bir maçta 5 golü kalesinde gören Union Berlin 26 puanda kaldı, liderliği Bayern Münih'e verdi. Leverkusen ise aldığı bol gollü galibiyetle 12 puana yükseldi ve ateş hattından çıktı.