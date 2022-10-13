(ÖZET) Bayer Leverkusen - Porto maç sonucu: 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, sahasında Porto'yu konuk etti. Deplasman ekibi, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Porto'yu galibiyete götüren golleri 6. dakikada Galeno ile 53. ve 64. dakikalarda penaltıdan Mehdi Taremi kaydetti. Leverkusen, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı mücadelede olduğu gibi yine bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Diogo Costa'dan yine geçit yok!

Geçtiğimiz hafta Porto'nun ev sahipliğinde oynanan mücadelede Bayer Leverkusen, karşılaşma 0-0 giderken ilk yarının sonunda penaltıdan öne geçme şansını elde etmişti. Fakat topun başına gelen Patrick Schick'in vuruşunu kaleci Diogo Costa çıkarmıştı.

Bu karşılaşmada da Leverkusen, ilk yarıda skoru 1-1'e getirebilecek bir penaltı şansı elde etti. 19. dakikadaki penaltıda Kerem Demirbay'ın vuruşunu bir kez daha kaleci Diogo Costa çıkardı. Penaltıların sonucu belirlediği karşılaşmada Mehdi Taremi, iki penaltıda golü bularak maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Porto, gruptaki puanını 6'ya yükseltirken Bayer Leverkusen ise 3 puanda kaldı.



