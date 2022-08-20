(ÖZET) Bayer Leverkusen - Hoffenheim maç sonucu: 0-3

Almanya Bundesliga'nın 3. Hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen sahasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'In formasını giydiği Hoffenheim'ı kendi sahasında ağırladı. Maçı baştan sona üstün götüren Hoffenheim sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Baumgartner, 34'te Kramaric ve 78'de Rutter kaydetti. Mücadelede 90 dakika boyunca forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, başarılı futbolu ile göz doldururken, 34. dakikada Kramaric'in attığı golde de büyük pay sahibiydi.

Geçtiğimiz hafta Bochum maçında skoru 2-2'ye getiren golü kaydeden 22 yaşındaki genç savunmacı yine takımının öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı. 3'lü savunmada önde baskı yapıldığı anlarda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Ozan Kabak'ın bu formu teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.







