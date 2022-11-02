(ÖZET) Bayer Leverkusen-Club Brugge maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19.45 seansı B Grubu'nda oynandı. Futbolseverlerin gözü Porto-Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen-Club Brugge karşılaşmalarındaydı. Porto ile Brugge gruptan çıkmayı daha önceden garantilese de Atletico ile Leverkusen arasında Avrupa Ligi yarışı devam ediyordu.

İspanyol devi, Portekiz'de 2-1 kaybetti, Leverkusen de Brugge karşısında mücadeleyi golsüz beraberlikle tamamladı. Bu sonuçlarla Leverkusen ile Atletico son maçlar sonunda 5'er puanda kaldı. Alman ekibi ikili averajda Madrid temsilcisine üstünlük sağladı. Dev rakibini ilk maçta 2-0 deviren ve ikinci karşılaşmada 2-2 berabere kalan Bayer Leverkusen grubu 3. sırada tamamlayarak teselli niyetine Avrupa Ligi bileti aldı, Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i ise Avrupa'ya havlu attı!

Porto 12 puanla lider, Brugge de 11 puanla B Grubu'nu ikinci sırada bitirdi.