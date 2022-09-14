(ÖZET) Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen sahasında Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Leverkusen, 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, maçın kaderi 2. yarının son bölümünde belli oldu. 84. dakikada Andrich ve 87. dakikada Diaby'nin art arda golleri ile Leverkusen sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Beklemediği bir mağlubiyet alan Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.



