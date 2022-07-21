(ÖZET) BATE Borisov-Konyaspor maç sonucu: 0-3

Konyaspor , UEFA Konferans Ligi 2. Tur eleme maçında Konya’da BATE Borisov ile karşı karşıya geldi. İkinci maçı da evinde oynayacak olan İlhan Palut yönetimindeki Yeşil Beyazlılar, ilk mücadelede 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 3-0 yenmeyi başardı ve rövanş öncesi avantajı kaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin gol perdesini Konyaspor, 38. dakikada Bytyqi ile açtı ve 1-0 öne geçti. 40. dakikada Yeşil-Beyazlı ekipten Uğurcan Yazğılı ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. İlk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. 58. dakikada Michalak, Konyaspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 90+5. dakikada ise Muric skoru belirleyen golü ağlara gönderdi. Konyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Konyaspor , BATE Borisov'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Maçtan dakikalar

5'| Taç atışından gelen topta ceza sahası dışında Soner Dikmen, rakibinden sıyrıldı ve ceza alanına yöneldi. Soner Dikmen'in yerden vuruşu kalecide kaldı.

11'| Sol kanattan ceza sahasına giren Cikalleshi'nin ortaya doğru çevirdiği topta Endri Çekiçi vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

17'| Savunma arkasına gönderilen topta Michalak, sağ kanattan ortasını yaptı. Cikalleshi'nin şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

22'| BATE Borisov'da topla buluşan Bacharou'nun savunma arkasına gönderdiği pasa Vasilevich hareketlendi. Konyaspor savunmasının kontrolünde top Sehic'te kaldı.

33'| Sol kanattan dip çizgiye inen Bytyqi'nin ceza sahasına ortaladığı topa Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci son anda topu çelerek gole izin vermedi.

GOL | Konyaspor, 39. dakikada Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hadziahmetovic ile hızlı hücuma çıkan Konyaspor'da Bytyqi, rakibinden sıyrılarak kale alanına doğru yöneldi. Bytyqi'nin yerden yakın direğe gönderdiği top fileleri havalandırdı.

Konyaspor 10 kişi kaldı

KIRMIZI KART | Konyaspor'da stoper Uğurcan Yazğılı, 40. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Konyaspor sahada 10 kişi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Konyaspor üstünlüğü ile tamamlandı.

49'| Sol kanattan ceza sahasına yönelen Bytyqi, ters taraftaki Michalak'a pasını gönderdi. Michalak'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

GOL | 58. dakikada Konyaspor, Michalak'ın golüyle 2-0 öne geçti. Kendi yarı alanından topla buluşan Cikalleshi, savunma arkasına doğru pasını gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Michalak, fileleri havalandırmayı başardı.

65'| Konyaspor'da Ahmet Oğuz'un yerden savunma arkasında gönderdiği topa Cikalleshi hareketlendi. Cikalleshi kaleciden sıyrılmayı başarsa da yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

75'| Yerden BATE Borisov ceza sahasına gönderilen topa Muhammet Demir hareketlendi. Muhammet Demir yopu kontrol edemedi ve araya giren savunma pozisyonu engelledi.

89'| Sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmet Oğuz, yerden penaltı noktasına çevirdi. Topla buluşan Pavicic şutunu göndermek isterken BATE Borisov savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

GOL | Konyaspor, 90+5. dakikada Muric'in golüyle farkı 3-0'a getirdi. Muhammet Demir'in pasında topla buluşan Muric, şutunda topu filelere gönderdi.

MAÇ SONUCU | Konyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

BATE Borisov-Konyaspor 11'ler:

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich, Milic, Gromyko

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi



