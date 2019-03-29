(ÖZET) Baskonia - Anadolu Efes maç sonucu: 92-102

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde Play-Off yarışı veren İspanyol ekibi Baskonia, temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk etti.

Karşılaşmaya Moerman ve Buğrahan Tuncer'in üçlükleriyle etkili başlayan temsilcimiz, 7:44 kala 5-9'luk üstünlüğü yakaladı. Shavon Shields ile temsilcimize cevap veren Baskonia, 5:24 kala skoru 15-12 yaptı. Buğrahan ve Sertaç Şanlı'nın etkili oyunuyla temsilcimiz, 26 saniye kala skoru 26-30'luk üstünlüğü elde etti ve çeyrek de bu skorla sona erdi.

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz Doğuş'un üçlüğüyle 8:30 kala 28-35'lik üstünlüğü yakaladı. Luca Vildoza ile etkili olan ev sahibi ekip, 1:10 kala 51-45 ile tekrar üstün duruma gelmeyi başardı. Baskonia, ilk yarıyı da 53-48 ile üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğin beşinde ev sahibi ekip 55-48 ile farkı 7 sayıya kadar çıkarsa da Moerman ve Pleiss ile etkili olan temsilcimiz, 5:05 kala 60-64'lük üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde farkı 8 sayıya kadar çıkarmayı başaran Anadolu Efes, çeyreği de 67-74'lük skorla üstün tamamladı.

Son çeyreğe iyi başlayan ev sahibi ekip, 7:23 kala skoru 76-78'e getirdi. Fakat sonrasında Larkin ve Moerman ile üst üste isabetler bulan temsilcimiz, ilk 5 dakikayı 78-88 üstün geçen taraf oldu. Pleiss'tan da gelen üçlükle 4:28 kala skoru 78-91 yaptık. Temsilcimiz, kalan bölümde farkı koruyarak maçtan 92-102'lik skorla galip ayrıldı.

Dunston'ın olmadığı günde temsilcimizde pota altındaki isimler Tibor Pleiss 21 sayı, 11 ribaunt ve Adrien Moerman 21 sayı, 8 ribaunt ile yıldızlaşırlarken Shane Larkin de 19 sayı üretti.

Baskonia'da Luca Vildoza 23 sayıyla maçın en skoreri olurken Shavon Sihelds de 16 sayıyla oynadı.

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Geçtiğimiz hafta 4. sırayı garantileyen temsilcimiz Anadolu Efes, 29. maçında 19. galibiyetini elde ederken Baskonia'nın da 8 maçlık iç saha galibiyet serisini sona erdirdi.

Bu sezon Final Four evinde oynanacağı için Play-Off yarışına büyük önem veren Baskonia ise 29. maçında 14. kez mağlup olarak kritik durumdan kurtulamadı.

İŞTE EUROLEAGUE'DE PUAN DURUMU

EuroLeague'de ilk defa 3'te 3

Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun AX Olimpia Milan'ı, Darüşşafaka Tekfen'in Bayern Münih'i mağlup etmesi sonrası Anadolu Efes'in de Baskonia'yı geçmesiyle bu sezon ilk defa bir maç döneminde temsilcilerimiz 3'te 3 yapmayı başardılar.