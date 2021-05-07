ÖZET | Basket Zaragoza - Pınar Karşıyaka: 79-84

Pınar Karşıyaka, Rusya'da düzenlenen 8'li finalde FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında İspanyol temsilcisi Basket Zaragoza'yı 84-79 ile eledi ve finale adını yazdırdı. Ufuk Sarıca'nın öğrencileri iddialı oldukları kupada şampiyon olmak için mücadele edecek.

Pınar Karşıyaka baştan sonra üstün götürdüğü maçın ilk yarısını da 43-33 önde bitirmişti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan temsilcimiz sahadan 5 sayı farkla önde ayrıldı ve final oynamaya hak kazandı.

Final maçı 9 Mayıs Pazar saat 19:00'da oynanacak