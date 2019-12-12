(ÖZET) Basel - Trabzonspor maç sonucu: 2-0

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle veda etti. Bordo Mavililer, Basel deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgiyle 1 puanda kaldı.

İsviçre temsilcisi ise bu galibiyetle 13 puanla grubu lider tamamlayarak 2.. tura yükseldi. Grubun diğer maçında da Getafe Krasnodar'ı 3-0 yendi ve 12 puanla grup ikinci olarak üst tura çıktı.

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Maçtan dakikalar...

2. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Pululu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

15. dakikada sol kanattan Abdurrahim Dursun’un içeri çevirdiği topa arka direkte Avdijaj’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Omlin kornere çeldi.

15. dakikada sağ köşeden Abdulkadir’in kullandığı kullandığı kornerde Doğan Erdoğan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Omlin’i müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.

16. dakikada sağ köşeden Abdulkadir’in kullandığı kornerde Serkan Asan’ın dokunuşunda meşin yuvarlağı Basel savunması çizgi üzerinden çıkardı.sss

21. dakikada Zuffi’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Cabral kafa vuruşunu yaptı. Erce’nin çıkardığı topa altıpas içinden Widmer’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

56. dakikada sol kanatta topla buluşan Pululu’nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

67. dakikada Stocker’ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Okafor’un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce’de kaldı.

72. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Okafor’un içeri çevirdiği topa Erce ön direkte müdahale etti. Erce’nin müdahalesiyle topu önünde bulan Stocker’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

86. dakikada Xhaka’nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Campo’nun plase şutunda meşin yuvarlağı Erce kornere çeldi.

90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Avdijaj'ın şutunda top auta çıktı.

İki takımın ilk 11'leri:

BASEL: Omlin - Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

TRABZONSPOR: Erce - Hosseini, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Abdulkadir, Doğan, Onazi, Avdijaj, Ekuban



