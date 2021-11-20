ÖZET | Başakşehir - Sivasspor maç sonucu: 2-1

Emre Belözoğlu yönetiminde hızla üst sıralara yükselen Başakşehir, ligde kötü günler geçiren Sivasspor 'a da şans tanımadı. Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçı ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazanan Başakşehir, Süper Lig 'de 5'te 5 yaptı. Sivasspor'un 3 puan hasreti ise 6 maça çıktı. Başakşehir'e 3 puanı getiren golleri Fredrik Gulbrandsen (17') ve Mahmut Tekdemir (24'), Sivasspor'un tek golünü ise penaltıdan Pedro Henrique (59') attı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 21'e yükseltti, Sivasspor 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5’inci dakikada sol kanttan içeriye giren Chadli’nin yerden ceza sahası dışına gönderdiği topta kaptan Mahmut Tekdemir’in yerden şutu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

17’nci dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Okaka, sağında boş olan Gulbransen’e pasını aktardı. Norveçli futbolcunun sağ ayağıyla ceza sahası sağ çaprazdan çektiği şut ağlarla buluştu:1-0.

24’üncü dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Hasan Ali’nin pasında ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Chadli’nin kale içine doğru çıkardığı topu Mahmut Tekdemir önce kontrol etti ve isabetli bir şutla ağları havalandırdı: 2-0.

37’nci dakikada Henrique’nin ceza sahası içinde çektiği şutta kaleci Volkan gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir, 2-0’lık üstünlükle kapattı.

59’uncu dakikada Sivasspor farkı 1’e indirdi. Ceza sahası içinde Hasan Ali’nin toplu elle oynaması sonrası hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Henrique kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

81’inci dakikada Henrique, müsait pozisyondaki James’e indirdiği topta Nijeryalı futbolcunun şutu üstten auta çıktı.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali (Dk.73 Lima), Mahmut (Dk. 78 Zulj), Tolga, Gulbrandsen (Dk.73 Aleksic), Berkay (Dk.61 Caiçara), Chadli, Okaka

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Ahmet (Dk. 46 Erdoğan), Goutas, Caner, Ziya, Hakan (Dk.46 Kerem) , Ulvestad (Dk.90+1 Camara), Fajr, Pedro Henrique (Dk. 90 Özkan), Gradel, Kayode (Dk.65 James)

GOLLER: Dk. 17 Gulbrandsen, Dk. 24 Mahmut (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Henrique (P) (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Ömer Ali, Tolga, Chadli, Duarte, Okaka (Medipol Başakşehir), Goutas, Kerem (Demir Grup Sivasspor)

DHA