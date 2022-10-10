(ÖZET) Başakşehir-Sivasspor maç sonucu: 0-2

Başakşehir, Süper Lig 'in 9. haftasında Sivasspor 'u ağırladı. Haftaya namağlup durumda 17 puanla lider giren ancak rakiplerinin kazanması sonrası 5. sıraya gerileyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu Lacivertliler, evinde kazanıp yeniden zirveye yerleşmek istiyordu ancak hiç beklemediği bir sonuç aldı, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan 90 dakika konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 45+3. dakikada penaltıdan ağları sarsan Dia Saba, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın yıldızı oldu ve galibiyette başrol oynadı.

8 maçtır kazanamayan, üst üste 2 mağlubiyetin ardından 3 puan hasretini Başakşehir deplasmanında dindiren Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 7 puanla 15. sıraya yerleşti. Yiğidolar, Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor'u ağırlayacağı maçı kazanıp, seri yakalamanın peşinde olacak.

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan, kalesinde ilk kez geçtiğimiz hafta Ankaragücü ile oynadığı maçta gol gören Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, ilk mağlubiyetini Sivasspor karşısında aldı. 1 maçı eksik olan ve 17 puanda kalan İstanbul ekibi, önümüzdeki hafta İstanbulspor'u ağırlayacak ve zirve yolundaki kaybını telafi etmeye çalışacak.

Sivasspor, ilk kez kazandı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Sivasspor'un Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonunda deplasman ekibi ligde bu sezon ilk kez 3 puanla tanıştı. Ligde oynadığı ilk 8 karşılaşmada 4 mağlubiyet 4 beraberlik alan Sivasspor, sezonun ilk galibiyetini Başakşehir deplasmanında elde etti.

Başakşehir'in namağlup unvanı sona erdi

Sivasspor'a kendi sahasında 2-0 mağlup olan Başakşehir, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu. İstanbul ekibi, bu sezon ligde oynadığı 7, Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde 6 ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında 3 olmak üzere ilk 16 maçta 11 galibiyet 5 beraberlik elde etmişti.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Mounir, ceza sahası önüne gelip çok sert vurdu ancak kaleci Ali Şaşal Vural bu pozisyonda gole izin vermedi.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahası önü sağ çaprazından yerden çok sert vurdu ancak kaleci Muhammed Şengezer uzanarak gole engel oldu.

12. dakikada Biglia sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yerden şutunu gönderdi ancak Ali Şaşal Vural bu pozisyonda da başarılıydı.

33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mounir’in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural’dan dönen topu Deniz Türüç tamamlamak istedi ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

45. dakikada atılan derin topta savunmanın arkasına sarkan Yatabare’nin karşı karşıya şutunda kaleci Muhammed’den seken topu Njie tamamlamak istedi ancak Ndayishimiye’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 45+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dia Saba, atışı kalecinin soluna doğru kullandı. Bu futbolcu topa vururken kaydı ancak yine de meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 0-1

Konuk ekip ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Biglia geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta çıktı.

82. dakikada Traore’nin pasında ceza sahası Aleksic topu kontrol etmek isterken savunma araya girdi. Ancak boşta kalan meşin yuvarlak tekrar Traore’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

GOL | 85. dakikada soldan bindiren Gradel, orta alanda müsait pozisyondaki Yatabare’ye pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden savunma arkasına sarkan Sabia’yı gördü. Sabia karşı karşıya pozisyonda topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2

90+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda savunmadan dönen top yeniden bu futbolcuda kaldı. Serdar'ın pasında Okaka sert vurdu ancak Ali Şaşal Vural bu pozisyonda da geçit vermedi, dönen topu savunma kornere yolladı.

Sivasspor, Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken Başakşehir de ilk kez mağlup oldu.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ndayishimiye, Lucas Lima (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Biglia, Berkay Özcan (Dk. 78 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 63 Okaka), Traore, Chouiar (Dk. 83 Muhammet Arslantaş), Keny (Dk. 46 Serdar Gürler)

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 61 Hakan Arslan), Ulvestad (Dk. 78 Charisis), Erdoğan Yeşilyurt, Saba, Njie (Dk. 67 Gradel), Yatabare

GOLLER: Dk. 45+3 (P) ve Dk. 85 Saba (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Ndayishimiye, Traore (Başakşehir)